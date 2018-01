Calciomercato Inter News | agente Rafinha | siamo felici | è molto concentrato Ultime

Sturridge all’Inter / Calciomercato news - i Reds chiamano Daniel : o noi o i nerazzurri : Sturridge all’Inter Calciomercato news: i Reds vogliono l’obbligo di riscatto, si tratta. La compagine nerazzurra vorrebbe assicurarsi il polivalente attaccante del Liverpool(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 13:34:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - giallo De Vrij : i nerazzurri si inseriscono nel rinnovo? (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: secondo alcune indiscrezioni circolanti nelle ultime ore, De Vrij potrebbe non rinnovare(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 11:24:00 GMT)

Sturridge all’Inter / Calciomercato news : i Reds vogliono l’obbligo di riscatto - si tratta : Sturridge all’Inter Calciomercato news: i Reds vogliono l’obbligo di riscatto, si tratta. La compagine nerazzurra vorrebbe assicurarsi il polivalente attaccante del Liverpool(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 11:13:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Rafinha : l’eventuale riscatto non inciderà su questo bilancio (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: l’operazione Rafinha, chiusa nella giornata di ieri, non inciderà sul bilancio attuale(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 09:37:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 23 gennaio in DIRETTA : Juventus su Pellegri - Dzeko verso l’addio - Inter blitz de Vrij : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di lunedì 22 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, lunedì 22 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Notizie di Calciomercato del 22 gennaio - altro colpo Inter? Dzeko ci siamo? : Vediamo tutte le Notizie relative al calciomercato alla mezzanotte del 22 gennaio. L'Inter a dispetto delle previsioni che la volevano ferma sul mercato continua ad essere la più attiva sia nelle trattative in entrata che in quelle in uscita. Gli arrivi di Lisandro Lopez e Rafinha, da ieri ufficiale, non hanno spento le volontà dei dirigenti nerazzurri di accontentare fino alla fine Luciano Spalletti. Nella giornata di eri si è sviluppata una ...

Calciomercato Inter : dopo Rafinha - altri due nomi sul tavolo Video : Ufficializzato l'acquisto di Lisandro Lopez [Video], nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche l'ufficialita' per il secondo rinforzo di gennaio: Rafinha ha superato le visite mediche di rito e adesso dovra' solamente apporre la propria firma sul contratto che lo leghera' all'Inter almeno fino al prossimo giugno. Entrambi i giocatori sono arrivati in nerazzurro con la formula del prestito fino alla fine di questa stagione, con l'opzione, però, ...

Calciomercato Inter : doppia cessione in vista Video : In casa #Inter sono giorni molto caldi sul fronte mercato [Video]. E' arrivata ieri l'ufficialita' dell'arrivo del fantasista brasiliano, Rafinha, dal Barcellona, con un comunicato che ha spiegato bene le modalita' del trasferimento: il giocatore, infatti, arriva a Milano in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni di euro, più tre milioni di euro legati al possibile raggiungimento del piazzamento Champions. Il ...

Calciomercato Inter/ News - frenata per lo ''scambio'' Eder-Sturridge (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: frenata improvvisa nello scambio di maglia in nerazzurro tra Eder e Daniel Sturridge. L'italo brasiliano resta?(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 03:35:00 GMT)

Rafinha è dell'Inter/ Calciomercato news : un vero jolly alla corte di Spalletti : Calciomercato, Rafinha è dell'Inter: il brasiliano arriva in prestito fino al 30 giugno. I nerazzurri potranno (non obbligatoriamente) riscattarlo a giugno per 35 milioni + 3(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 23:59:00 GMT)

Calciomercato 2018 gennaio - Roma quasi in fondo. Juve e Inter - progetti per l'estate : Milano, 22 gennaio 2018 - Il Calciomercato di gennaio entra sempre di più nel vivo. Edin Dzeko è pronto a lasciare la Roma e si avvicina a grandi passi verso il Chelsea di Antonio Conte : la società ...

RAFINHA E' DELL'INTER/ Calciomercato news : visite mediche ok - ha firmato : Calciomercato, RAFINHA è DELL'INTER: il brasiliano arriva in prestito fino al 30 giugno. I nerazzurri potranno (non obbligatoriamente) riscattarlo a giugno per 35 milioni + 3(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 21:55:00 GMT)

Calciomercato - le trattative del giorno : il caso Balotelli - via vai Roma - Inter scatenata - il Toro all’assalto : Il Calciomercato si sta accendendo dopo un inizio in sordina. In questi ultimi 10 giorni di sessione invernale, si attendono colpi di notevole spessore e già oggi ci sono state mosse degne di rilievo. L’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Rafinha dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni più 3 di bonus. Non arriverà invece Ramires, con i nerazzurri che vanno alla ricerca di un esterno anzichè di un altro ...

Calciomercato Inter - ufficiale l'arrivo di Rafinha. Prestito con diritto di riscatto a 38 milioni : Dopo l'arrivo di Lisandro Lopez, l'Inter ha ufficializzato anche l'acquisto in Prestito di Rafael Alcantara, noto col soprannome di Rafinha, centrocampista di proprietà del Barcellona. "FC ...