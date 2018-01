Calciomercato Inter | doppia cessione in vista

Calciomercato Inter : dopo Rafinha - altri due nomi sul tavolo Video : Ufficializzato l'acquisto di Lisandro Lopez [Video], nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche l'ufficialita' per il secondo rinforzo di gennaio: Rafinha ha superato le visite mediche di rito e adesso dovra' solamente apporre la propria firma sul contratto che lo leghera' all'Inter almeno fino al prossimo giugno. Entrambi i giocatori sono arrivati in nerazzurro con la formula del prestito fino alla fine di questa stagione, con l'opzione, però, ...

Calciomercato 2018 gennaio - Roma quasi in fondo. Juve e Inter - progetti per l'estate : Milano, 22 gennaio 2018 - Il Calciomercato di gennaio entra sempre di più nel vivo. Edin Dzeko è pronto a lasciare la Roma e si avvicina a grandi passi verso il Chelsea di Antonio Conte : la società ...

Calciomercato - le trattative del giorno : il caso Balotelli - via vai Roma - Inter scatenata - il Toro all’assalto : Il Calciomercato si sta accendendo dopo un inizio in sordina. In questi ultimi 10 giorni di sessione invernale, si attendono colpi di notevole spessore e già oggi ci sono state mosse degne di rilievo. L’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Rafinha dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni più 3 di bonus. Non arriverà invece Ramires, con i nerazzurri che vanno alla ricerca di un esterno anzichè di un altro ...

Calciomercato Inter - ufficiale l'arrivo di Rafinha. Prestito con diritto di riscatto a 38 milioni : Dopo l'arrivo di Lisandro Lopez, l'Inter ha ufficializzato anche l'acquisto in Prestito di Rafael Alcantara, noto col soprannome di Rafinha, centrocampista di proprietà del Barcellona. "FC ...

Calciomercato Inter : Sturridge interessa a Sabatini ed Ausilio : In queste ultime ore, in casa Inter si è fatto un’altro nome per il reparto offensivo: Daniel Sturridge Dopo che il mercato in entrata ha di fatto regalato due colpi in casa nerazzurra, prima quello di Lisandro Lopez dallo Sporting Lisbona, il secondo quello di Rafinha dal Barcellona. Due colpi per due reparti che li necessitavano. Soprattutto in quello arretrato, dove a parte Miranda e Skriniar, i due titolari, restava solo ...

Calciomercato Inter - ‘grana’ Joao Mario : un gennaio di rifiuti ma c’è ancora una speranza : La zuccata di Vecino negli ultimi minuti della sfida con la Roma ha evitato all’Inter una sconfitta che avrebbe potuto rendere il periodo dei nerazzurri ancora più complicato di quello che è già è. Le mosse di Spalletti nella ripresa hanno messo in difficoltà la Roma. Il tecnico di Certaldo ha mandato in campo Brozovic, Eder e Dalbert, lasciando ancora una volta in panchina Joao Mario. La società vorrebbe cedere il portoghese ma il ...

Calciomercato Inter - ecco il “cambio di strategia” chiesto da Spalletti : Calciomercato Inter – L’Inter di Luciano Spalletti esce dalla gara di ieri con un sorriso dato il pari acciuffato nel finale. Ma anche contro la Roma qualche problema nella rosa si è visto. Il tecnico Interista ha sempre avuto come tendenza quella di cambiare spesso e volentieri gli esterni per dare freschezza alla manovra nella ripresa, all’Inter questo non può farlo perchè praticamente ne ha solo 2 in rosa per 2 posti ...

Calciomercato Inter - svelato il 'Mister X' che sta trattando Ausilio Video : Un budget praticamente azzerato dopo il completo autofinanziamento imposto dai vincoli legati al Fair Play Finanziario e dallo stretto giro di vite del governo cinese che sta complicando gli investimenti da parte di Suning, non sta comunque fermando la dirigenza dell'#Inter che, come ampiamente promesso, alla riapertura della sessione di Calciomercato non si è fatta trovare impreparata. Il tecnico Luciano Spalletti, dopo la crisi di risultati e ...