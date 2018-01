Calciomercato Fiorentina | si allontana Soucek

Calciomercato Fiorentina : tutti i dubbi relativi alle mosse in attacco : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina sembra fare da spettatrice disinteressata in questa sessione invernale di Calciomercato, ma in realtà così non è. Il ds Corvino sta lavorando sotto traccia ad alcune operazioni che però non sono di facile realizzazione per un semplice motivo. Si sa ormai da tempo che la Fiorentina deve prima cedere per poi pensare a reinvestire ed al momento il mercato in uscita è bloccato. Dunque il mancato approdo ...

Calciomercato Milan/ News - la Fiorentina in pressing su Antonelli - ma il difensore... (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero. La Fiorentina in pressing su Luca Antonelli ma il difensore non si è ancora espresso. (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 10:35:00 GMT)

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : doppia mossa Juve - scatti di Fiorentina e Samp - ‘voci’ sull’Atalanta : Il Calciomercato è nella fase decisiva, ecco tutte le trattative del giorno. Marotta e Paratici pensano alla Juve che verrà e alle mosse per rinforzare ulteriormente la rosa in vista della prossima stagione. In particolare la dirigenza bianconera sta provando ad imbastire e definire una trattativa con il Cagliari per i due gioielli del club sardo: l’attaccante nordcoreano classe ’98 Han, attualmente in prestito al Perugia, e il centrocampista ...

Calciomercato MILAN/ News - La Fiorentina pensa ad Antonelli (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate alla squadra di Gennaro Ivan Gattuso: la Fiorentina è interessata a Luca Antonelli ed il terzino potrebbe decidere di accettare il trasferimento.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 18:11:00 GMT)

Calciomercato Fiorentina - acquisti o cessioni in programma? L’annuncio di Antognoni : Calciomercato Fiorentina – Prima dell’inizio del match con la Sampdoria, il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’ facendo un punto della situazione sul mercato dei viola, molto statico sin qui: “Questo è il periodo delle partenze e degli arrivi ma abbiamo una rosa competitiva e rinnovata totalmente. Cambiare qualcosa mi sembra eccessivo. Forse questo non è ...

Calciomercato Fiorentina - Pioli può sorridere : si avvicina un doppio innesto : Calciomercato Fiorentina – Dopo l’ottimo pareggio conquistato prima della sosta con l’Inter, la Fiorentina sarà chiamata ad un altro impegno non proprio semplicissimo. I viola infatti saranno di scena a ‘Marassi’ con la Sampdoria in un vero e proprio scontro per l’Europa League. La dirigenza gigliata intanto è al lavoro sul mercato per provare a regalare qualche rinforzo a Pioli in questa campagna acquisti. ...

Calciomercato - le trattative del giorno : doppia mossa Juve - la Roma vende e compra - Bologna e Fiorentina attive : Calciomercato, le trattative del giorno – Dopo la lunga pausa la Juventus si prepara a tornare in campo, per la squadra di Massimiliano Allegri impegno contro il Genoa. Nel frattempo la dirigenza lavora sul mercato per il presente ed il futuro, nelle ultime ore doppia importante mossa. Accordo raggiunto con il difensore Barzagli per il prolungamento del contratto, altra stagione in bianconero per il calciatore. Per il futuro invece passo ...

Calciomercato Fiorentina - Musonda si avvicina : le ultime novità : Calciomercato Fiorentina, Musonda si può fare. La trattativa nata diversi giorni fa tra la squadra viola ed il Chelsea, potrebbe presto giungere a conclusione. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, il club londinese avrebbe intenzione di cedere il calciatore e l’unico intoppo al momento è legato alla questione riscatto dopo il prestito alla Fiorentina. La Viola vorrebbe limitarsi ad un diritto di riscatto, date le cifre che sarebbero ...

Calciomercato Fiorentina : c'è il sì di Antonelli - poi altri 2-3 colpi Video : In Italia i movimenti delle varie sessioni di #Calciomercato hanno delle dinamiche curiose se non addirittura assurde, nel senso che per settimane non si fa nulla e negli ultimi giorni invece succede di tutto ovviamente alcune trattative saltano proprio perchè a volte mettere d'accordo tutte le parti in così poco tempo diventa impossibile. La domanda quindi è lecita: ha senso tenere il mercato aperto in inverno per un intero mese, se poi almeno ...

Calciomercato Fiorentina - se parte Babacar c'è Musonda : FIRENZE - Il mercato della Fiorentina ruota attorno alla possibile partenza di Kouma Babacar . Il candidato numero uno per sostituire il senegalese sembra essere Charlie Musonda , attaccante di ...

BADELJ ALLA ROMA / Calciomercato news - se il croato della Fiorentina arriva a gennaio parte Gonalons? : BADELJ ALLA ROMA Calciomercato news, Corvino: se parte va in giallorosso. Secondo il direttore sportivo della Fiorentina, il centrocampista croato potrebbe sbarcare nella capitale(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 16:54:00 GMT)

Calciomercato Serie A - le trattative del giorno : Inter e Verdi protagonisti - colpo Genoa - mosse di Samp e Fiorentina : Calciomercato Serie A, le trattative del giorno – La notizia più importante della giornata è sicuramente la decisione di Simone Verdi di rimanere al Bologna. Il calciatore non è stato mai realmente convinto di trasferirsi al Napoli, a causa della gestione della rosa fatta da Sarri. Ieri vi avevamo raccontato della rivelazone fatta da Verdi agli amici: “rischio di non giocare”. Ebbene, secondo quanto rivelato da Skysport il ...

Calciomercato - Fiorentina : Babacar verso il Crystal Palace : LONDRA (INGHILTERRA) - El Khouma Babacar in direzione Londra. Secondo il 'Guardian', e' vicinissimo l'acquisto dell'attaccante senegalese della Fiorentina da parte del Crystal Palace . Roy Hodgson , ...

Calciomercato Fiorentina : si lavora sugli esuberi. E sull’erede di Badelj : E’ ovviamente tempo di Calciomercato anche in casa Fiorentina. Il girone di andata ha visto i viola in chiaroscuro totalizzare 27 punti (7 vittorie, 6 pareggi ed altrettante sconfitte), mentre il ritorno è iniziato con il pari casalingo contro l’Inter. E non inganni la striscia di otto risultati utili consecutivi, perché le vittorie sono soltanto due (in casa con il Sassuolo e a Cagliari). E’ inevitabile che qualcosa ci ...