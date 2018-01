Calciomercato Bologna | Taider al Montreal | ora è ufficiale

Calciomercato Bologna - girato Falco al Pescara : Bologna - La carriera di Filippo Falco riparte dal Pescara di Zeman. Il centrocampista offensivo è arrivato in Abruzzo dal Bologna , club proprietario del cartellino. L'affare è stato chiuso con la ...

Calciomercato - le trattative del giorno : doppia mossa Juve - la Roma vende e compra - Bologna e Fiorentina attive : Calciomercato, le trattative del giorno – Dopo la lunga pausa la Juventus si prepara a tornare in campo, per la squadra di Massimiliano Allegri impegno contro il Genoa. Nel frattempo la dirigenza lavora sul mercato per il presente ed il futuro, nelle ultime ore doppia importante mossa. Accordo raggiunto con il difensore Barzagli per il prolungamento del contratto, altra stagione in bianconero per il calciatore. Per il futuro invece passo ...

Calciomercato Bologna - scout rossoblù per Cremonese-Parma : ecco l’osservato speciale : Calciomercato Bologna – La ripresa del campionato dopo la sosta invernale è alle porte. La 2^ giornata di ritorno si aprirà domani con il lunch match tra Atalanta e Napoli. Il Bologna sarà invece di scena al Dall’Ara con il Benevento. In questi giorni però il campionato s’intreccia al Calciomercato. Nella giornata di oggi sono stati avvistati degli scout del club felsineo sono stati avvistati allo stadio Zini per la sfida di ...

Calciomercato Bologna - si tenta la beffa a Torino e Lazio : 1/19 LaPresse/ Valter Parisotto ...

Calciomercato Inter - scambio con il Bologna e Spalletti svela le strategie dei nerazzurri : “Inter-Roma decisiva per la corsa Champions? E’ ancora troppo presto, un risultato puo’ determinare molto sotto l’aspetto dell’entusiasmo, della convinzione, ma poi mancano ancora troppe partite e puo’ succedere di tutto, basta guardare la classifica di ogni anno a meta’ stagione e poi alla fine”. Per Luciano Spalletti domani in palio ci sono solo tre punti per quanto i giallorossi siano fra gli ...

Calciomercato Bologna - gli aggiornamenti sulla trattativa per Orsolini : 1/12 LaPresse/Mauro Locatelli ...

SANDRO/ Calciomercato Benevento : accoglienza da star per il brasiliano : già in campo col Bologna? : Il centrocampista SANDRO è ufficialmente un giocatore del Benevento, grande accoglienza per il brasiliano pronto a trascinare i giallorossi verso una difficile rincorsa salvezza.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 06:21:00 GMT)

Calciomercato Bologna - mossa a sopresa : sondaggio per Pasqual : Calciomercato Bologna – Il grande colpo di mercato del Bologna in questa sessione invernale è stata sicuramente la permanenza di Simone Verdi, che ha deciso di rifiutare il Napoli per continuare a vestire la maglia rossoblù. Importante anche il ritorno di Dzemaili che aumenterà la qualità a centrocampo. Per quanto riguarda la difesa si lavora alle cessioni di Maietta e De Maio, con Paz che potrebbe essere invece un rinforzo per Donadoni. ...

Calciomercato Verona - ufficiale l’acquisto di Boldor dal Bologna : la formula del trasferimento : Da qualche giorno Boldor si allenava agli ordini di Pecchia, oggi il Verona ha ufficializzato il suo acquisto. Ecco il comunicato: “L’Hellas Verona FC – si legge nella nota degli scaligeri – comunica di aver acquisito con diritto di opzione e contro-opzione le prestazioni sportive del calciatore Deian Boldor dalla società Bologna FC 1909. Il difensore, che si allena grazie al nullaosta da venerdì 12 gennaio, ha scelto di ...

Calciomercato Bologna - cessione “a sorpresa” che inguaia il Torino : Calciomercato Bologna – Il Bologna continua a muoversi sul mercato. Dopo il tanto chiacchierato ‘no’ di Verdi al Napoli e dopo l’acquisto di Dzemaili di ritorno dal Canada, arriva oggi la notizia di una cessione abbastanza sorprendente. Si sapeva infatti del possibile addio di Taider, ma in un primo momento si era parlato solo di club italiani per il calciatore algerino che invece, secondo quanto rivelato da Skysport, ...

Calciomercato Bologna - ufficiale : Dzemaili è tornato : Bologna - Blerim Dzemaili è di nuovo un giocatore del Bologna . Sarà a disposizione di Donadoni nella seconda parte della stagione. E' ufficiale il rientro a Casteldebole dopo la parentesi in prestito ...

Calciomercato Bologna - operazione ‘raddoppio’ : nonostante Verdi - si tenta il colpo Orsolini : Calciomercato Bologna – Dopo settimane di tira e molla, l’Atalanta sembra aver aperto uno spiraglio per la cessione di Riccardo Orsolini, esterno offensivo di proprietà della Juventus ma in prestito biennale nel club orobico. Il Bologna ha trattato l’ex Ascoli quando pensava di perdere Simone Verdi. L’attaccante ha deciso però di rifiutare Napoli per rimanere in rossoblù. nonostante questo i felsinei potrebbero mettere a ...

Calciomercato Bologna - arriva Krasten ed assalto del West Ham per Masina : Calciomercato Bologna – Il Bologna è in piena lotta per la salvezza, la squadra di Donadoni sta preparando il ritorno in campo dopo la pausa. Negli ultimi giorni ha tenuto banco il futuro di Verdi, adesso il club può concentrarsi per le altre trattative. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ i rossoblù hanno chiuso per Kaloyan Krastev, attaccante classe 1999 dallo Slavia Sofia, per la difesa si sta studiando dove poter ...

Calciomercato Bologna - si riapre la pista Orsolini : Bologna -Si era bloccata, la trattativa per il Bologna per Orsolini . Questo a seguito della decisione di Verdi di rimanere a Bologna e rifiutare l'offerta del Napoli . Il punto che è se la chiave di ...