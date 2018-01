Calciomercato Arsenal | Wenger | ”Al momento non siamo vicini a chiudere con Aubameyang”

Sanchez al Manchester United/ Calciomercato news : maglia numero 7 - Mkhitaryan va all'Arsenal : Sanchez al Manchester United è un affare di Calciomercato ufficiale: il cileno vestirà la maglia numero 7. L'Arsenal riceve Henrik Mkhitaryan in un importante scambio in Premier League(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 10:53:00 GMT)

Calciomercato Premier League : Sanchez al Manchester United - Mkhitaryan passa all’Arsenal : Secondo la BBC i due club avrebbero trovato l’accordo sulla base di uno scambio alla pari. Henrikh Mkhitaryan, centrocampista del Manchester United ha accettato il trasferimento all’Arsenal, con Alexis Sanchez che andrà nella direzione opposta ai Red Devils. Secondo la BBC, i due club avrebbero trovato l’accordo sulla base di uno scambio alla pari. L’attaccante cileno classe ’88, ex Udinese e Barcellona, era a ...

Calciomercato - Arsenal; Wenger : ”Sanchez andrà via solo se Mkhitaryan verrà qui” : L’allenatore dei Gunners, Arséne Wenger, dopo il 4-1 rifilato al Crystal Place svela un’importante trattativa di mercato. Confessioni di mercato da parte del manager dell’Arsenal Arséne Wenger. Dopo la vittoria contro il Crystal Palace ha parlato di mercato confermando alcune indiscrezioni sui nomi circolati negli ultimi giorni: “Gennaio è stato difficile per noi, destabilizzante, abbiamo avuto grandi giocatori ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 19 gennaio in DIRETTA : Emerson Palmieri vicino al Chelsea - che vuole anche Dzeko - ultimatum Inter per Rafinha - Arsenal vicino ad Aubameyang : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di venerdì 19 gennaio. Previsti nuovi contatti sull’asse Italia-Parigi tra il Napoli e gli agenti di Lucas Moura, esterno del Psg. L’agente del giocatore è in arrivo dal Brasile e il Napoli gli illustrerà il progetto, probabilmente si inizierà a parlare anche di cifre. In Inghilterra il Chelsea vuole acquistare dalla Roma anche Edin ...

Calciomercato Juventus - maxi scambio con l'Arsenal a gennaio? Video : Sono giorni molto caldi per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus; il club bianconero, infatti, sta per chiudere per Emre Can, forte centrocampista tedesco del Liverpool che piace moltissimo al tecnico Massimiliano Allegri. Il giocatore dovrebbe però diventare bianconero solo al termine della stagione, dal momento che il Liverpool non intende privarsi di lui a gennaio. Intanto, arrivano importanti indiscrezioni anche per quanto ...

OZIL ALLA JUVENTUS? / Calciomercato news - Wenger : spero che resti all'Arsenal : OZIL ALLA JUVENTUS? Calciomercato news: in Inghilterra le voci sono contrastanti, infatti c'è chi parla della voglia di volare in bianconero e invece chi sottolinea sia pronto a rinnovare.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 22:07:00 GMT)

OZIL ALLA JUVENTUS? / Calciomercato news : il trequartista dell'Arsenal tentato dai bianconeri : OZIL ALLA JUVENTUS? Calciomercato news: in Inghilterra le voci sono contrastanti, infatti c'è chi parla della voglia di volare in bianconero e invece chi sottolinea sia pronto a rinnovare.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 17:57:00 GMT)

Calciomercato Arsenal; Wenger : ”Sanchez? La sua situazione non definita e per questo l’ho lasciato a casa” : Sanchez è ad un passo dall’addio dai Gunners. Wenger spiega i motivi della sua mancata convocazione per la trasferta di Bournemouth. Arséne Wenger, per la trasferta di oggi contro il Bouremouth ha deciso di non convocare Alexis Sanchez. I motivi, secondo quanto riporta Sky Sport, è che l’attaccante cileno sia vicino ad un trasferimento al Manchester United, che negli ultimi giorni avrebbe superato la concorrenza del City di ...

Calciomercato - Arsenal : Sànchez a casa : Ma certamente restano i fatti della cronaca recente. Sànchz , oggi, non ci sarà nella trasferta di Bouremouth. Anzi, se ne starà proprio a casa. Vota anche tu! E secondo voi Sànchez dove andrà a ...

Calciomercato - Sanchez ai saluti : l’Arsenal non convoca - le ultime sulla prossima destinazione : Se ancora qualche tifoso dell’Arsenal nutriva una flebile speranza di trattenere Alexis Sanchez fino a giugno, Wenger ha mandato un chiaro segnale di come il cileno sia ormai in partenza. Il manager francese infatti non convocato l’attaccante per la sfida di Premier League con il Bournemouth. La cessione dell’ex Barcellona è ormai questione di ore. Rimane da decidere la destinazione: la città però sarà sicuramente Manchester. ...

Calciomercato Arsenal; Wenger : ”Ozil? C’è ancora l’opportunità che resti” : Arséne Wenger ha aperto alla possibilità che il fantasista tedesco possa rinnovare con l’Arsenal. Con Alexis Sanchez sul piede di partenza, dopo aver più volte dichiarato di non voler rimanere all’Arsenal, Wenger nutre più di una speranza di trattenere Mesut Ozil. Anche l’ex Real Madrid è in scadenza di contratto a fine stagione, ma le chance di vederlo in futuro ancora in campo all’Emirates sono più alte rispetto a ...

EL SHAARAWY VIA DALLA ROMA? / Calciomercato gennaio : offerto in Premier League - l'Arsenal una possibilità? : El SHAARAWY via DALLA ROMA? Calciomercato gennaio, il Faraone sarebbe stato offerto in Premier League dal suo entourage e già nel corso dell'inverno potrebbe lasciare i giallorossi(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 12:37:00 GMT)

Calciomercato Premier League : Malcom vicino all’Arsenal : L’esterno brasiliano sarà ceduto per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Il Bordeaux è vicino a chiudere con l’Arsenal per la cessione di Malcom Filipe Silva de Oliveira (20). L’esterno destro brasiliano si trasferirà alla corte di Arséne Wenger per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il suo arrivo a Londra è legato alla partenza di Alexis Sanchez, poi Malcom lascerà il ...

Ancelotti all'Arsenal?/ Calciomercato : ipotesi di accordo - ora dipende da Wenger : Carlo Ancelotti avrebbe già raggiunto un accordo per allenare l'Arsenal nella prossima stagione: notizia incredibile di Calciomercato, l'emiliano sostituirebbe il francese Arsène Wenger(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 14:50:00 GMT)