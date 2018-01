Calcio e diritti TV | fallisce la seconda asta | la Serie A sbarca in Spagna?

Diritti TV - la Lega Calcio punta a ottenere 1 - 05 miliardi : Diritti TV, la Lega Calcio punta a ottenere 1,05 miliardi Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Diritti TV – Le offerte migliori per il bando dei Diritti tv domestici della Lega Serie A per il triennio 2018-2018 ammonterebbero a 800 milioni. Le uniche proposte sopra i minimi sono quelle di Sky, che ha offerto 261 milioni di euro per il pacchetto A. ...

Damiano Tommasi a capo della Figc? Il successo non sarebbe solo del Calcio - ma dei diritti umani : Il calcio ha una grande voce. Il calcio sa parlare a tutti, senza barriere di età, di nazionalità, di condizione sociale. Ce ne rendiamo conto noi che frequentiamo il calcio di base. Figuriamoci quello mainstream, quello che riempie gli stadi, quello che tiene milioni di persone attaccate alle televisioni. Questa voce non può permettersi di restare confinata nei campi da gioco. Non può permettersi un’assoluta autoreferenzialità. Deve saper ...

La Serie A alla sfida dei diritti sul web : ecco chi punta sul Calcio in streaming : Nell'asta di giugno le offerte sui diritti web del campionato furono ampiamente sotto il prezzo minimo. ecco cosa potrebbe accadere adesso. L'articolo La Serie A alla sfida dei diritti sul web: ecco chi punta sul calcio in streaming è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Amazon punta il Calcio : vuole i diritti streaming della Premier League : Amazon è pronta a sbarcare nel calcio: nel mirino ci sono i diritti tv in streaming della Premier League. L'articolo Amazon punta il calcio: vuole i diritti streaming della Premier League è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio a 5 - Europei 2018 : come vederli in tv? Fox si aggiudica i diritti : Grande novità per i tifosi della nazionale italiana di Calcio a 5. Fox ha infatti dato notizia di essersi aggiudicata i diritti TV degli Europei di Futsal 2018, in programma in Slovenia dal 30 gennaio al 10 febbraio. come riportato dall’ANSA, Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky) garantirà più di 30 ore live di programmazione tra match in diretta e studi pre e post partita. Presente ovviamente la nazionale tricolore, guidata da ...

Lega Calcio - oggi l’assemblea per stilare il bando relativo ai diritti tv 2018-2021 : Assemblea diritti tv, oggi i presidenti di Serie A in riunione per stabilire le linee guida che porteranno a stilare il bando per il triennio 2018-2021. L'articolo Lega Calcio, oggi l’assemblea per stilare il bando relativo ai diritti tv 2018-2021 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del Calcio.

Mediaset si aggiudica in esclusiva diritti Mondiali Calcio 2018 : Lo rende noto il gruppo di Cologno Monzese in un comunicato nel quale indica che "tutte le 64 partite della Coppa del Mondo Fifa 2018 saranno visibili per la prima volta sulla tv commerciale italiana"...

