Cagliari | l' accordo Lega-Psd' Az non va giù al sindaco Zedda | fuori dalla Giunta il

Juventus-Han - accordo ad un passo : al Cagliari tre contropartite tecniche : Juventus-Han , accordo ad un passo : al Cagliari tre contropartite tecniche Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Han - La Juventus punta forte su Han. Secondo quanto riportato dai colleghi del “Corriere dello Sport“, i bianconeri sarebbero ormai ad un passo dall’ accordo con il Cagliari per l’attaccante nordcoreano. 10 milioni la ...

