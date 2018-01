Cadavere sui binari a Casoria | è Ciro Ascione | 16enne scomparso

Filma un Cadavere nella foresta dei suicidi e pubblica il video online : Il suo ultimo video, intitolato 'Abbiamo trovato un cadavere nella foresta giapponese dei suicidi' e postato il 31 dicembre per 'scioccare il mondo e creare un'onda positiva' sull'argomento, si è rivelato un boomerang, uno tsunami che lo ha travolto al punto da costringerlo a scusarsi in mille modi e a ritirare il Filmato in fretta e furia ...