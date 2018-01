BRUMOTTI AGGREDITO Video | l' inviato di Striscia la Notizia contro gli spacciatori dopo i

Striscia la notizia/ Vittorio BRUMOTTI AGGREDITO ancora a Napoli nella missione contro la droga : Questa sera, martedì 23 gennaio 2018, durante la puntata di Striscia la notizia sarà mandato in onda il servizio sull'aggressione contro Vittorio Brumotti e la sua troupe a Napoli.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 20:49:00 GMT)

BRUMOTTI AGGREDITO/ Video - l'inviato di Striscia la Notizia colpito a Napoli con lanci di uova e pietre : Vittorio BRUMOTTI è stato AGGREDITO durante la realizzazione di un servizio in una zona di spaccio a Napoli che andrà in onda stasera a Striscia la Notizia. (Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 20:30:00 GMT)

STRISCIA LA NOTIZIA/ In onda il servizio di Vittorio BRUMOTTI AGGREDITO a Napoli : Questa sera, martedì 23 gennaio 2018, durante la puntata di STRISCIA la NOTIZIA sarà mandato in onda il servizio sull'aggressione contro Vittorio Brumotti e la sua troupe a Napoli.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 12:59:00 GMT)

Vittorio BRUMOTTI AGGREDITO a Napoli durante servizio sullo spaccio : Vittorio Brumotti è stato di nuovo aggredito durante un servizio di Striscia la notizia nel rione Traiano di Napoli, quartiere tristemente noto per la presenza di pusher e camorristi.L'aggressioneBrumotti e la sua troupé sono finiti nuovamente sotto attacco. Il servizio sullo spaccio a Napoli ha scatenato un vero e proprio raid degli spacciatori. I pusher - stati tutti monitoriati e filmati duranto lo smercio di sostanze stupefacenti - ...

Vittorio BRUMOTTI AGGREDITO a Napoli : stava girando un servizio contro lo spaccio : Nel pomeriggio di lunedì, verso le ore 16, nel rione Traiano, una delle zone più difficili di Napoli, Vittorio Brumotti e la sua troupe hanno subito un nuovo attacco con insulti, lancio di uova e di pietre, oltre a un tentativo di...

Vittorio BRUMOTTI AGGREDITO ancora a Napoli : immagini 'tremende' : Continuano i servizi di Vittorio Brumotti sulle piazze di spaccio in Italia. L'inviato di Striscia la Notizia è tornato, dopo la brutta esperienza nel 'parco verde' di Caivano , a Napoli . Ed è stato ...

Striscia - BRUMOTTI AGGREDITO a Napoli : 'Insulti e lancio di uova e pietre'. Ecco cos'è successo : ... a vantaggio dei bambini che si erano radunati li intorno e che, con una sola eccezione, si mostravano entusiasti di fronte agli inviti del campione di bike trial di cercare un futuro nello sport. Il ...

BRUMOTTI inviato da 'Striscia la Notizia' a Caivano - aggredito da incappucciati Video : Questa sera, alle ore venti e trenta, è andato in onda - durante la puntata di Striscia la notizia - il servizio di Vittorio Brumotti, inviato della trasmissione satirica di Canale 5 nel Parco Verde di Caivano. Durante la puntata si è vista l'incresciosa vicenda verificatasi nel quartiere popolare [Video] caivanese, dove il ciclista è stato aggredito da un gruppo di camorristi, insieme ai suoi cameraman. A rendere nota la notizia sono stati i ...

Vittorio BRUMOTTI AGGREDITO a Caivano/ Video - Striscia la notizia : auto accerchiata da camorristi : Vittorio Brumotti aggredito a Caivano, altro episodio di violenza nei confronti della troupe di Striscia La notizia, finita nel mirino dei camorristi a Napoli(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 21:58:00 GMT)

STRISCIA LA NOTIZIA/ Vittorio BRUMOTTI AGGREDITO a Caivano - ma la lotta alla droga continua : STRISCIA la NOTIZIA torna questa sera, giovedì 11 gennaio, alle 20.40 su Canale 5. Michelle Hunziker e Gerry Scotti presentano nuovi servizi e le tradizionali rubriche del programma.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 20:38:00 GMT)

Vittorio BRUMOTTI AGGREDITO di nuovo : gli hanno fatto male Video : Il problema dello spaccio di droga nel nostro Paese non accenna a diminuire. Sostanze stupefacenti vengono vendute praticamente in tutte le citta' italiane, spesso in zone malfamate ma a volte anche in pieno centro. Come la #stazione centrale di Milano, dove decine di pusher ogni giorno vendono droga agli acquirenti. Ed è proprio qui che Vittorio #Brumotti è stato aggredito. Brumotti aggredito alla stazione di Milano Quello che doveva essere un ...

BRUMOTTI AGGREDITO da stranieri. Ecco le immagini di Striscia la Notizia : "Ce l'abbiamo un po' di coca ragazzi? Dai, l'hai tirata fuori prima e hai provato a vedermela". Si è presentato così in piazzale Duca D'Aosta a Milano Vittorio Brumotti, l'inviato di Striscia la Notizia che è stato aggredito nuovamente mentre cercava di realizzare un servizio sulle piazze di spaccio delle città italiane.Ieri sera Striscia ha mandato in onda le immagini (guarda il video). Si vedono ...

Striscia la notizia - BRUMOTTI AGGREDITO in Stazione Centrale a Milano | Guarda il video : Striscia la notizia, Brumotti aggredito in Stazione Centrale a Milano | Guarda il video Striscia la notizia, Brumotti aggredito in Stazione Centrale a Milano | Guarda il video Continua a leggere L'articolo Striscia la notizia, Brumotti aggredito in Stazione Centrale a Milano | Guarda il video sembra essere il primo su NewsGo.

Striscia la notizia : BRUMOTTI AGGREDITO a Milano con bottiglie di vetro e sassi Video : Nuova aggressione per Vittorio Brumotti, vittima della violenza di un gruppo di facinorosi presso la Stazione Centrale di Milano. L'inviato di #Striscia la notizia si trovava nel capoluogo meneghino per denunciare lo spaccio a cielo aperto, a due passi dalla stazione, da parte di numerosi pusher. Una piazza frequentata ogni giorni da migliaia di residenti e visitatori, che arrivano o partono dalla stazione ferroviaria. Non è la prima volta che ...