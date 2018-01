Brignone 3ª a Plan de Corones

DIRETTA/ Slalom gigante Plan de Corones : vince la Rebensburg - Brignone terza. Occasione mancata Bassino! : DIRETTA Slalom gigante femminile Plan de Corones , info streaming video e tv. Occhi puntati su Federica Brignone , vincitrice in carica sull'Erta: Goggia assente annunciata. (Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 14:00:00 GMT)

Sci - Brignone ancora in dubbio per il gigante di Plan de Corones : "Sono sotto antibiotici" : Bologna, 22 gennaio 2018 - Dopo le gare del weekend, la Coppa del Mondo di sci riprende domani con due gare importanti. Il gigante femminile di Plan de Corones , vinto l'anno scorso da Federica Brignone , e il classico slalom speciale in notturna maschile di ...