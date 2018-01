: Bper Banca accoglie gruppo di universitari turchi - Sicinform : Bper Banca accoglie gruppo di universitari turchi - sherlock5stelle : Bper Banca accoglie gruppo di universitari turchi : - datamanager_it : #DataLossPrevention @Symantec al fianco di #BPER #Banca nella transizione al #GDPR - zazoomblog : #Bancari Mediobanca alza il target price di UBI Banca BPER e Unicredit #Bancari, #Mediobanca #alza #il #target ... - FinanzaTrading : Bancari, Mediobanca alza il target price di UBI Banca, BPER e Unicredit -

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2018) Milano, 22 gen. (AdnKronos) -ha ospitato nei giorni scorsi nella sede della direzione territoriale Lombardia-Triveneto in Via Negri a Milano una delegazione di studenti senior della Bilkent University di Ankara. La Bilkent University è una università privata dellaa, che ha come ob