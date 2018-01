: Blatte fra cibi in un minimarket a Roma - NotizieIN : Blatte fra cibi in un minimarket a Roma - BNews_It : Blatte fra cibi in un minimarket a Roma - CybFeed : #BreakingNews Blatte fra cibi in un minimarket a Roma -

Nell'ambito del contrasto ai fenomeni illegali legati alla "movida",gli agenti della divisione Polizia amministrativa hanno effettuato il controllo di undel quartiereno del Pigneto, gestito da un bengalese. In un frigo congelatore, i poliziotti hanno trovato confezioni di pesce surgelato scaduto, pronte per la vendita al minuto. Nello stesso freezer, tenuto in pessime condizioni igieniche, tra i vari alimenti erano presenti numerose,e gli alimenti sono stati sequestrati.Accertate anche altre violazioni(Di martedì 23 gennaio 2018)