: Bitcoin proibito in Scandinavia: il mercato delle criptovalute ancora negativo - Marc_Verd : Bitcoin proibito in Scandinavia: il mercato delle criptovalute ancora negativo -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 23 gennaio 2018) Settimana iniziata nel peggiore dei modi per gli investitori in, dopo la giornata disastrosa di ieri, con le maggiori criptomonete per capitalizzazione che hanno perso oltre il 10%,viene scambiato sotto i 9.000 euro e si sta progressivamente avvicinando alla soglia dei 10.000 dollari, arriva anche una notizia poco confortante. Infatti, sempre nella giornata di lunedì 22 gennaio, Nordea, la più grande banca scandinava, ha vietato ai propri operatori e dipendenti di fare trading sulle, il diktat sarà attivo dal 28 febbraio. Si salvano solo gli operatori che attualmente detengonoo altre valute similari, che non hanno l’obbligo di liquidare le loro pozioni o possono continuare a detenere le proprie valute digitali. Le banche contro le: una situazione in evoluzione Anche se la notizia sembra riflettersi negativamente sul...