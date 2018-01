BIBLIOTECA BASSANI Mercoledì 24 gennaio alle 17 nella sala di via Grosoli 42

BIBLIOTECA BASSANI " Mercoledì 13 dicembre alle 17 nella sala di via Grosoli 42 : Aspettando la magica notte: letture per i bambini 11-12-2017 / Giorno per giorno Mercoledì 13 dicembre 2017 alle 17 alla BIBLIOTECA Giorgio BASSANI (via G. Grosoli 42 a Ferrara, quartiere Barco) l'...

BIBLIOTECA BASSANI " Mercoledì 29 novembre alle 17 nella sala di via Grosoli 42 : Storie di parole: letture per bambini alla scoperta dell'alfabeto 27-11-2017 / Giorno per giorno Mercoledì 29 novembre alle 17 alla BIBLIOTECA Giorgio BASSANI (via G. Grosoli 42 a Ferrara, quartiere ...

BIBLIOTECA BASSANI - Mercoledì 29 novembre alle 16 nell'Auditorium di via G. Grosoli 42 (a Barco - FE) : 'Il Paesaggio del Delta del Po': presentazione con Paolo Foschini e Angela Poli 27-11-2017 / Giorno per giorno Mercoledì 29 novembre 2017 alle 16 nell'Auditorium della BIBLIOTECA Giorgio BASSANI , via ...

BIBLIOTECA BASSANI " Mercoledì 22 novembre alle 17 nella sala di via Grosoli 42 : Storie per imparare: letture per bambini alla scoperta dell'alfabeto 20-11-2017 / Giorno per giorno Mercoledì 22 novembre 2017 alle 17 alla BIBLIOTECA Giorgio BASSANI (via G. Grosoli 42 a Ferrara, ...