Beautiful | anticipazioni puntate italiane dal 29 gennaio al 3 febbraio 2018 | Katie spara

Beautiful - anticipazioni puntate dal 29 gennaio al 3 febbraio : il ritorno di Sheila! : Grande ritorno a Beautiful per un personaggio del passato: dopo 14 anni di assenza, rientra nella soap la “cattiva” per eccellenza, Sheila Carter. Interpretata ancora e sempre da Kimberlin Brown. Vediamo cosa combinerà stavolta e come coinvolgerà nelle sue vicende tutti gli altri personaggi. Ecco le anticipazioni complete delle puntate italiane di Beautiful in onda da lunedì 29 gennaio a sabato 3 febbraio. Beautiful, anticipazioni ...

Beautiful - anticipazioni puntata di giovedì 25 gennaio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 25 gennaio 2018: Succede di nuovo! Quinn (Rena Sofer) e Ridge (Thorsten Kaye) si baciano nuovamente sul letto di lui, nella dependance… Katie (Heather Tom) appare ormai decisa a riferire a Eric (John McCook) quello che accade tra Quinn e Ridge. L’occasione potrebbe essere una cena a casa di Eric che si svolgerà quella sera stessa e in cui ci saranno anche Ridge, Quinn e Wyatt (Darin ...

Anticipazioni Beautiful : IL RITORNO DI SHEILA nelle puntate ITALIANE!!! : Ne parliamo dallo scorso giugno, ovvero da quando SHEILA Carter è riapparsa sugli schermi statunitensi di Beautiful, ma ora è arrivato anche per noi italiani il momento in cui l’ex moglie di Eric Forrester “risorgerà” dalla sua presunta morte (avvenuta anni fa a Febbre d’amore). Quando SHEILA si riaffaccerà a Los Angeles, non verranno fornite particolari spiegazioni sulla sua “dipartita” e la Carter sosterrà ...

Anticipazioni Beautiful puntate americane : Ridge scopre che Bill e Steffy sono stati a letto insieme : Beautiful, Anticipazioni puntate americane: Ridge viene a scoprire che Steffy e Bill sono andati a letto insieme Ridge Forrester ha scoperto che la figlia Steffy e Bill sono andati a letto insieme. Nelle ultime puntate americane di Beautiful, la giovane ha rivelato tutto al padre. Una confessione che ha mandato lo stilista su tutte le furie. […] L'articolo Anticipazioni Beautiful puntate americane: Ridge scopre che Bill e Steffy sono stati ...

Beautiful - anticipazioni puntate italiane dal 29 gennaio al 3 febbraio 2018 : Katie spara a Quinn? Lei incontra Sheila : Tornano le anticipazioni italiane di Beautiful: le puntate dal 29 gennaio al 3 febbraio 2018 saranno decisive, perché inizierà il tracollo di Katie. Dopo che Eric chiederà a Quinn di licenziarla, perché i gioielli disegnati da Katie saranno orribili, Quinn si confronterà con Ridge ed entrambi saranno terrorizzati: Katie ha più volte minacciato di rivelare tutto su di loro e licenziandola rischierebbero troppo. Nicole sarà ancora arrabbiata con ...

Beautiful - anticipazioni USA : Ridge aggredisce Bill [VIDEO] : Siamo giunti alla resa dei conti a The Bold and The Beautiful! Nelle puntate americane della soap opera, Steffy confesserà al padre della notte trascorsa con Bill, e ora Ridge, infuriato, si recherà da Mr Dollar per un “confronto”. Intanto, Liam riceve la visita di Hope e ne sarà molto felice. Vediamo insieme le anticipazioni che ci giungono dagli Stati Uniti! Beautiful America: la reazione di Ridge Come già detto in un precedente ...

Beautiful - anticipazioni puntata di mercoledì 24 gennaio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 24 gennaio 2018: Sally (Courtney Hope) è mortificata con la sorella e le chiede perdono, ricordandole ciò che c’è stato di bello tra loro in passato. Alla fine la convincerà… Katie (Heather Tom) va a pranzo con Eric (John McCook) e lo loda per il suo modo di essere leale ed unico… Quinn (Rena Sofer), pressata dal tremendo gioco di Katie, si reca nella dependance dove si è trasferito ...

Beautiful anticipazioni Americane : Bill provoca un devastante incendio alla Spectra : Sally rimarrà ferita nell'ennesimo sabotaggio di Bill, quello definitivo, che metterà in ginocchio la Spectra.

Beautiful - anticipazioni 29 gennaio-3 febbraio : arriva Sheila Carter : Beautiful torna dal lunedì al sabato con tantissimi colpi di scena e intrighi. Oggi vogliamo darvi delle news in merito a quello che vedremo dal 29 gennaio al 3 febbraio e che sembra destinato a cambiare per sempre gli equilibri della soap. Grandissimo spazio verrà dato alla rivalità tra Quinn e Katie Logan. Quest'ultima sembra essere decisa a rendere la vita impossibile a Quinn e deciderà di installare un binocolo a casa sua per spiare Quinn e ...

Beautiful - anticipazioni e trame puntate dal 29 gennaio al 3 febbraio 2018 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da lunedì 29 gennaio a sabato 3 febbraio 2018: Eric trova orribili i gioielli disegnati da Katie e chiede a Quinn di licenziarla. Quinn e Ridge sono terrorizzati perché Katie li ha minacciati più volte di rivelare il loro segreto e non vogliono contrariarla. Nicole è arrabbiata con Maya perché sta passando molto tempo a Parigi e perché ha stabilito dei turni per chi deve occuparsi della bambina. ...