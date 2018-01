Banca popolare di Vicenza | arrestato ex dirigente in inchiesta per mafia

Banca popolare di Vicenza - la difesa dei truffati : 'noi contro KPMG' - la società top di revisione ma pluri sanzionata : ... un'oligarchia contabile costruita con un sistema a rete che coinvolge decine di migliaia di analisti di diverso rango (circa 800 mila) e competenze distribuiti in tutto il mondo, un network globale ...

Banca popolare Sondrio guarda a nuove opportunità : (Teleborsa) - "Il delinearsi, anche nell'anno in esame, di risultati solidi, sopra le aspettative, a comprova della sostenibilità della nostra strategia, ha fornito e fornisce possibilità e forza nell'...

Bankitalia : la fusione tra Banca Etruria e Popolare di Vicenza : Bankitalia : le parole del procuratore Rossi accendono la politica italiana Parlando del caso Bankitalia , il TG5 di oggi 1 Dicembre 2017 ore 13:00, ha riassunto in maniera dettagliata la controversa ...

Banca Etruria e Popolare di Vicenza - perché Bankitalia è tornata nel mirino : Neanche il tempo di festeggiare la sua recente riconferma e Ignazio Visco , governatore della Banca d'Italia, è tornato di nuovo al centro delle polemiche, seppur per vie traverse. A riportarcelo è ...

Attacco Pd a Bankitalia : spinse a nozze Banca Etruria e Popolare di Vicenza : Il caso Banca Etruria resta incandescente e vede il Pd e il M5s scontrarsi sulle presunte connivenze del governo tramite il sottosegretario Maria Elena Boschi. E dal Nazareno arriva un nuovo Attacco frontale alla Banca d’Italia sulla quale emerge «l’inenarrabile», come confida Renzi ai suoi. Via Nazionale è accusata di non aver vigilato e poi tenta...