Australian Open | Nadal si ritira

Australian Open 2018 : Rafael Nadal si ritira contro Marin Cilic! Crisi fisica nel quinto set - croato in semifinale : Dopo quasi quattro ore di battaglia il ginocchio di Rafael Nadal fa crac ed il maiorchino è costretto al ritiro durante il quinto set della sfida valida per i quarti di finale degli Australian Open di tennis contro il croato Marin Cilic: sul conto di due set pari, lo spagnolo preferisce non sfidare ulteriormente la sorte non appena l’avversario conquista il break nella partita decisiva. Cilic approfitta dei problemi dell’iberico e ...

Australian Open : Mischa Zverev punito - restituisce 45.000 dollari : ROMA - Mischa Zverev è stata la prima vittima della nuova regola sulla ' mancanza di spirito combattivo ' in campo: dopo il suo ritiro nel match di primo turno dell' Australian Open contro il ...

Tennis - Australian Open : avanti Edmund e la Mertens : ROMA - Prima sorpresa nei quarti di finale degli Australian Open maschili, primo Slam stagionale in corso sul veloce cemento di Melbourne Park . Il bulgaro Grigor Dimitrov , numero 3 Atp e terza testa ...

LIVE Australian Open 2018 - martedì 23 gennaio in DIRETTA : Edmund batte Dimitrov e vola in semifinale! Nadal in campo contro Cilic : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. martedì 23 gennaio riservato ai quarti di finale: sul cemento di Melbourne andranno infatti in scena 4 sfide roventi, 2 al maschile e 2 al femminile. Tra gli uomini torna in campo Rafael Nadal che se la dovrà vedere contro l’ostico croato Martin Cilic, mentre Grigor Dimitrov affronterà la grande novità Kyle Edmund, giustiziere di ...