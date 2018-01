Australian Open 2018 | Rafael Nadal si ritira contro Marin Cilic! Crisi fisica nel quinto

Australian Open : Mischa Zverev punito - restituisce 45.000 dollari : ROMA - Mischa Zverev è stata la prima vittima della nuova regola sulla ' mancanza di spirito combattivo ' in campo: dopo il suo ritiro nel match di primo turno dell' Australian Open contro il ...

Australian Open 2018/ Diretta - Nadal si ritira : Cilic va in semifinale. Tra poco Suarez Wozniacki : Diretta AUSTRALIAN OPEN 2018: info streaming video e tv, Nadal si ritira all'inizio del quinto set ed è Cilic a volare in semifinale. Dimitrov eliminato da Edmund, fuori anche la Svitolina(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 12:58:00 GMT)

Australian Open 2018/ Diretta : Nadal è 2-1 su Cilic - Edmund fa fuori Dimitriv - Svitolina battuta dalla Mertens : Diretta Australian Open 2018: info streaming video e tv, Dimitrov viene eliminato da Edmund e la Mertens fa fuori la Svitolina. Rafa Nadal in campo contro Cilic per l'altro quarto di finale(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 12:02:00 GMT)

Tennis - Australian Open : Edmund sorprende Dimitrov - Svitolina ko con Mertens : MELBOURNE - Non mancano le sorprese nei quarti di finale degli Australian Open. Il quadro delle sfide maschili si apre, infatti, con l'inattesa sconfitta del numero tre al mondo Grigor Dimitrov. Il ...

Australian Open : Svitolina ko - Mertens in semifinale : Sono cominciati col botto i quarti di finale degli Australian Open femminili a Melbourne: Elise Mertens ha infatti rispedito a casa Elina Svitolina concedendole appena quattro game. È la prima ...

Australian Open 2018 / Diretta : Dimitrov eliminato - fuori anche la Svitolina. Nadal in campo e in vantaggio : Diretta AUSTRALIAN OPEN 2018: info streaming video e tv, Dimitrov viene eliminato da Edmund e la Mertens fa fuori la Svitolina. Rafa Nadal in campo contro Cilic per l'altro quarto di finale(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 10:12:00 GMT)

Australian Open - semifinale per la Mertens e Edmund : TORINO - Sono cominciati col botto i quarti di finale degli Australian Open femminili a Melbourne: Elise Mertens ha infatti rispedito a casa Elina Svitolina concedendole appena quattro game: con il ...

Tennis - Australian Open : avanti Edmund e la Mertens : ROMA - Prima sorpresa nei quarti di finale degli Australian Open maschili, primo Slam stagionale in corso sul veloce cemento di Melbourne Park . Il bulgaro Grigor Dimitrov , numero 3 Atp e terza testa ...

LIVE Australian Open 2018 - martedì 23 gennaio in DIRETTA : Edmund batte Dimitrov e vola in semifinale! Nadal in campo contro Cilic : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. martedì 23 gennaio riservato ai quarti di finale: sul cemento di Melbourne andranno infatti in scena 4 sfide roventi, 2 al maschile e 2 al femminile. Tra gli uomini torna in campo Rafael Nadal che se la dovrà vedere contro l’ostico croato Martin Cilic, mentre Grigor Dimitrov affronterà la grande novità Kyle Edmund, giustiziere di ...

Australian Open 2018 : Kyle Edmund è in semifinale! Sconfitto in quattro set Grigor Dimitrov : Prosegue la meravigliosa cavalcata di Kyle Edmund negli Australian Open 2018. L’inglese conquista la prima semifinale della sua carriera in uno Slam, dopo aver Sconfitto in quattro set Grigor Dimitrov, testa di serie numero tre, con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 6-4 dopo poco meno di tre ore di gioco. Ora se la dovrà vedere con il vincente della sfida tra Nadal e Cilic. Ennesima grande prestazione in quel di Melbourne per Edmund, che ha ...

Tennis - Australian Open 2018 : domani (mercoledì 24 gennaio) gli ultimi quarti di finale! Programma - orari e come vederli in tv. Il tabellone verso la finale : domani mercoledì 24 gennaio si giocheranno gli ultimi quarti di finale agli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di Tennis. Sul cemento di Melbourne si giocano quattro sfide da urlo che assegnano i posti in semifinale: si preannuncia grande spettacolo. Torna in campo Roger Federer che se la dovrà vedere contro l’ostico ceco Tomas Berdych nel match serale previsto sul centrale mentre ad aprire le danze sarà la sfida tra le due ...

Australian Open 2018 : quando gioca Roger Federer il 24 gennaio? Orario d’inizio e come vedere la partita in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : Domani mercoledì 24 gennaio, Roger Federer farà il proprio ritorno in campo agli Australian Open 2018. Per il momento il primo Slam della stagione sta sorridendo al Maestro, ora pronto ad affrontare il ceco Tomas Berdych in un intenso quarto di finale. Lo svizzero dovrà davvero superarsi perché l’avversario è molto ostico e arcigno, va preso con le pinze soprattutto al servizio e non sarà facile da battere. Il detentore del trofeo partirà ...