Atac | Campidoglio dà il via libera a presentazione piano concordato Pd non partecipa al

Atac Roma - tecnici Campidoglio mettono in dubbio tenuta del piano di concordato : rischi per il bilancio del Comune : Seri rischi per la tenuta del bilancio del Comune. Dubbi sulla vendita degli immobili e sull’effettivo aumento della produttività da parte del personale. In sei pagine fitte di osservazioni, il ragioniere e il vice-segretario generale del Campidoglio – ovvero i due organi tecnici apicali – mettono letteralmente in discussione la tenuta del piano di concordato che, entro questa settimana, la società di trasporti Atac Spa dovrà presentare al ...

Atac - il Campidoglio avverte : "Servizio a rischio" e poi corregge il tiro : L'assessore ai Trasporti: "Serve una proroga del contratto per i mezzi pubblici o ci sarà il blocco" ma poi precisa: "Mi hanno equivocato". Ma la situazione dell'azienda resta in bilico. Le accuse: "Nascondono i problemi per le elezioni"

Atac. Campidoglio - prorogato affidamento in house fino al 2021 : Meleo,'Amministrazione persegue obiettivo risanamento azienda trasporto pubblico locale". prorogato dal 4 dicembre 2019 fino al 3 dicembre 2021 l'affidamento in house ad Atac del servizio di trasporto ...

Atac. Campidoglio - da Giunta ok a memoria su rimozione vincolo per alienazione immobili : Amministrazione prosegue lavoro su risanamento aziendale a tutela servizio pubblico “Proseguire nel risanamento aziendale anche attraverso misure che mirino a liberare risorse per gli investimenti.... L'articolo Atac. Campidoglio, da Giunta ok a memoria su rimozione vincolo per alienazione immobili su Roma Daily News.

Anche quest'anno i cittadini over 70, con reddito Isee fino a 15mila euro, potranno usufruire gratuitamente degli abbonamenti Atac durante tutto l'anno. È quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta capitolina, che ha rinnovato questa agevolazione confermando l'impegno dell'Amministrazione a sostegno delle fasce sociali più deboli. La card over 70 avrà una validità di 365 giorni