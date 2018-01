Arsenal | Wenger | ' Mkhitaryan vale Sanchez | Aubameyang? Non è ancora qui'

Arsenal - Wenger sicuro : 'Mkhitaryan vale Sanchez' : LONDRA - 'Perdiamo un giocatore di livello mondiale e otteniamo un giocatore di livello mondiale '.Alla vigilia della sfida di ritorno di EFL Cup contro il Chelsea (0-0 all'andata), il manager dell' ...

Wenger ed il mercato dell’Arsenal : “Mkhitaryan vale Sanchez ed ora arriva Aubameyang” : “Perdiamo un giocatore di livello mondiale e otteniamo un giocatore di livello mondiale”. Alla vigilia della sfida di ritorno di EFL Cup contro il Chelsea (0-0 all’andata), il manager dell’Arsenal, Arsene Wenger, non ha dubbi sulle qualita’ di Mkhitaryan, chiamato a sostituire Sanchez, andato a raffornzare il Manchester United. “Nel complesso, penso che Mkhitaryan abbia le qualita’ per integrarsi nel ...

Calciomercato - Arsenal; Wenger : ”Sanchez andrà via solo se Mkhitaryan verrà qui” : L’allenatore dei Gunners, Arséne Wenger, dopo il 4-1 rifilato al Crystal Place svela un’importante trattativa di mercato. Confessioni di mercato da parte del manager dell’Arsenal Arséne Wenger. Dopo la vittoria contro il Crystal Palace ha parlato di mercato confermando alcune indiscrezioni sui nomi circolati negli ultimi giorni: “Gennaio è stato difficile per noi, destabilizzante, abbiamo avuto grandi giocatori ...

Arsenal - Wenger svela tutto sul mercato : dalla situazione Sanchez ad Aubameyang : Il manager dell’Arsenal, Arsene Wenger, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match con il Crystal Palace toccando soprattutto temi riguardanti il mercato fornendo importanti indicazioni: “Sanchez allo United? Può succedere, ma anche no. Le prossime 24 ore saranno decisive, può succedere di tutto in qualsiasi momento, questo è il calciomercato, nulla è certo. Il problema in estate con Sanchez era lo stesso di oggi, ...

Calciomercato Arsenal; Wenger : ”Sanchez? La sua situazione non definita e per questo l’ho lasciato a casa” : Sanchez è ad un passo dall’addio dai Gunners. Wenger spiega i motivi della sua mancata convocazione per la trasferta di Bournemouth. Arséne Wenger, per la trasferta di oggi contro il Bouremouth ha deciso di non convocare Alexis Sanchez. I motivi, secondo quanto riporta Sky Sport, è che l’attaccante cileno sia vicino ad un trasferimento al Manchester United, che negli ultimi giorni avrebbe superato la concorrenza del City di ...