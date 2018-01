Arrestato a Roma per tentata rapina in casa

##Arrestato latitante in Spagna - simbolo mala romana anni '80 : Roma, 22 gen. (askanews) E' stato catturato in Spagna, in un appartamento di super lusso al centro di Alicante, un attico vista mare, il superlatitante Fausto Pellegrinetti boss della nuova Banda ...

Roma : Arrestato Fausto Pellegrinetti latitante da 15 anni ed esponente della Banda della Magliana : La Polizia di Stato di Roma ha catturato in Spagna il superlatitante Fausto Pellegrinetti (alias Franco; Enrico Longo; Franco Pennello, Giulio Dedonese), 78enne appartenente alla nuova Banda della ...

Ladro di bagagli Arrestato a Roma Termini : aveva già commesso 39 furti - : L'uomo, un cittadino belga di 39 anni, è stato colto in flagranza di reato dalla polizia ferroviaria della stazione, mentre cercava di portare a segno l'ennesimo colpo. Gli agenti lo hanno individuato ...

Roma - Arrestato 'Rambo' : Rambo O. finisce in manette . I carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno infatti arrestato ieri sera il cittadino bosniaco di 29 anni , con precedenti penali e domiciliato nel campo nomadi ...

Roghi tossici a Roma - 62enne Arrestato mentre incendia rifiuti : Roma, 19 gen. (askanews) Roghi tossici a Roma: bloccato dai carabinieri a Tor Bella Monaca un 62enne romeno mentre incendia cumuli di rifiuti pericolosi. Nell'ambito di una mirata attività di ...

Roma - prof Arrestato per violenza sessuale su studentessa 15enne - la compagna : 'Volevo lasciarlo - ma ora lo aspetto a casa' : Si è vista crollare il mondo addosso, ma sa che deve andare avanti e reagire con fermezza per il bene di sua figlia. Antonella , la compagna di Massimo De Angelis , torna a difendere il professore ...

Roma - al liceo dei gesuiti prof pedofilo Arrestato per abusi su un'alunna 15enne Video : Quando i poliziotti sono andati ad arrestarlo per aver compiuto atti sessuali con minorenne nella casa dove abita con la compagna e il figlio, non ha opposto resistenza. Ho fatto una stupidaggine, avrebbe detto agli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato Viminale che lo portavano via, ammettendo di aver avuto rapporti intimi con un'allieva. Da ieri, Massimo De Angelis, #professore di italiano e latino 53enne di lungo corso ...

Roma - gip : funzionario Arrestato per usura è persona spregiudicata : Roma, 18 gen. (askanews) Stefano Galeffi, funzionario della Protezione civile nella sede di via Ulpiano, 59 anni, era all'apparenza un irreprensibile impiegato dello Stato. In realtà prestava soldi ai ...

Roma - funzionario Arrestato per usura : in casa 300mila euro : Roma, 18 gen. (askanews) I carabinieri della compagnia di Roma San Pietro hanno trovato oltre 300mila euro durante la perquisizione domiciliare a carico del 59enne Romano, funzionario del Dipartimento ...

Arrestato a Roma il capo della mafia cinese in Italia : Viveva a Roma il capo dei capi della mafia cinese in Italia, più precisamente in viale Guglielmo Marconi. Il 57enne Zhang Naizhong, conosciuto da tutto come “l'uomo nero&rdquo...