Apre ufficialmente Amazon Go | il primo Store Fisico con “personale” digitale

(Di martedì 23 gennaio 2018) Il futuro si sta sempre più avvicinando a noi.il suo negozioGo a Seattle senza personalema solo telecamere e sistemi di riconoscimento. L’avventura dicon la realtà aumentata sta toccando livelli inaspettati. Se prima gli esperimenti coi droni nell’invio di pacchi leggeri poteva sembrarci una cosa simpatica ma molto “beta”, la notizia di oggi scioccherà un po’ tutti. Già, perchè un conto è vedere un robottino volante che ti porta dei doni ed un altro è poter entrare in un negozio, rubare ciò che si vuole e vedere la propria carta con i soldi scalati. Ma partiamo dalle origini. Il luogo è Seattle ed il protagonista, come detto in precedenza, è, il famoso sito web di E-Commerce che vende in tutto il mondo. In un mondo dove ancora le persone camminano e vivono in grandi città, l’interesse nel fare ...