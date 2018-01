Apple : tutti i dettagli sulla nuova patch macOS che protegge dal bug Meltdown : Lo scorso anno, la scoperta dei due bug di sicurezza Meltdown e Spectre sui processori Intel, AMD ed AMR, aveva lanciato il mondo della tecnologia nel panico. Hackers senza scrupoli potevano e possono avere accesso ai nostri dati personali tramite una falla di sicurezza presente nel kernel del sistema operativo. La stessa Apple aveva annunciato che tutti i suoi prodotti erano vulnerabili a tali bug di sicurezza. Finalmente, però, arrivano buone ...

Bug Meltdown - Apple annuncia : tutti i suoi iPhone - iPad e Mac sono vulnerabili : Si allarga a macchia d'olio la serie di prodotti elettronici colpiti dai bug di sicurezza dei microprocessori Intel, AMD e AMR. Ieri, dopo un lungo silenzio, anche Apple ha annunciato che quasi tutti i propri prodotti sono a rischio sicurezza a causa dei bug Meltdown e Spectre scoperti sui chipset Intel e AMD. Meltdown: il bug che mette a rischio le nostre password I microprocessori prodotti da Intel e AMD negli ultimi venti anni, fornivano ...

Falle nei microprocessori - Apple ammette : "Colpiti tutti i sistemi Mac e iOs" | L'ad di Intel sapeva e ha venduto azioni per 24 milioni di dollari : Le Falle nella sicurezza dei microprocessori installati su computer e smartphone riguarda milioni di utilizzatori di dispositivi in tutto il mondo. Apple: "Non è possibile sapere quale impatto causi sugli utenti". Il manager di Intel Brian Krzanich ha venduto azioni sapendo che stava per emergere il problema

Apple : "Falle alla sicurezza su tutti i dispositivi Mac e iOs. Non sappiamo quale impatto causi sugli utenti. Presto aggiornamento" : I problemi di sicurezza noti come Spectre e Meltdown riguardano tutti i sistemi Mac e i dispositivi iOs. La conferma arriva dal colosso tecnologico degli Stati Uniti, che in una nota sottolinea come al momento non ci siano stati "exploit noti che impattino sui clienti" e consiglia di installare software e app solo da fonti ufficiali come i suoi App Store.Apple riferisce, inoltre, di stare pensando al rilascio di un aggiornamento di Safari, il ...

Tecnologia - allarme sicurezza : Apple conferma - sono a rischio tutti i Mac : Con una nota ufficiale, Apple ha spiegato che tutti i sistemi e i dispositivi Mac sono esposti a falle di sicurezza, “anche se non ci risultano attacchi che stanno interessando i nostri clienti in questo momento“: la nota conferma quindi la presenza di falle rilevate nei microchip installati in milioni di computer in tutto il mondo e che queste interessano anche i loro dispositivi. Apple ha specificato che iOS 11.2, macOS 10.13.2 e ...

