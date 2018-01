Apple | per la gamma MacBook Pro del 2018 aggiornamenti minori

Nicole Appleton lancia il social network per cani e gatti : ... progettata con Second Screen, ha un'interfaccia molto semplice, consente di costruire un profilo e di connettere potenzialmente il proprio cucciolo con tutti gli animali del mondo. Si possono ...

Nicole Appleton lancia il social network per cani e gatti : I vostri animali domestici hanno finalmente il loro Facebook. L’idea è di Nicole Appleton, cantante delle All Saints, che ha lanciato l’applicazione interamente dedicata ai pets “PetScene”. cani e gatti potranno chattare tra di loro e fare nuove amicizie pelose… ovviamente tutto tramite i loro fedeli padroni. «Volevo unire in un’unica app l’amore per gli animali e il desiderio di condividere le loro foto ...

Perché Tim Cook (ceo Apple) non vuole che suo nipote usi i social : «Non credo all’abuso della tecnologia, non avrà successo chi la utilizza continuamente»: il numero uno della Mela sceglie la platea di una scuola inglese per rispondere alle polemiche sulla dipendenza da social e smartphone. Ecco come ha sorpreso gli studenti di uno dei college più tech del Regno Unito...

Apple e Malala Fund insieme per un’istruzione paritaria : La tecnologia a supporto della formazione scolastica è un tema caldo da sempre. In che modo le compagnie hi-tech possono aiutare ragazzi in tutto il mondo a imparare meglio, senza limiti, accedendo senza disuguaglianze al sapere condiviso? Attraverso la diffusione di computer, dispositivi connessi e software, certo, ma anche tramite sovvenzioni dirette a estendere le strutture, così da poter ospitare più persone e creare classi che formino la ...

Apple - analisti : “iPhone X non vende abbastanza. Cupertino potrebbe chiudere la produzione” : L’iPhone X, lo smartphone con cui Apple ha celebrato i dieci anni del melafonino, sta registrando vendite inferiori alle attese, e per questo Apple potrebbe togliere in autunno il dispositivo dal suo catalogo, cessandone la produzione in estate. A dirlo è Ming-Chi Kuo, analista di Kgi Securities, da anni ormai considerato punto di riferimento nel prevedere i comportamenti della azienda di Cupertino. Stando a quanto afferma l’analista, ...

iPhone X : Apple punta sui selfie - ma c'è una clamorosa indiscrezione per il 2018 : iPhone X è sicuramente il telefono che ha contraddistinto l'ultima parte del 2017. La sua uscita finalizzata a celebrare il decimo anniversario dall'uscita dal primo melafonino era ritenuta un vero e proprio evento non solo dagli Apple fan, ma anche dai semplici appassionati di tecnologia. Era molto atteso anche perchè avrebbe rappresentato lo smartphone che si poneva l'obiettivo di segnare un punto di rottura rispetto alla tradizione di ...

Apple porta nelle scuole il programma di coding per lo sviluppo di app : In Europa 70 istituti e università hanno adottato 'Everyone Can Code' per progettare applicazioni. Nell'Ue l'app economy ora supporta 1,36 milioni di lavori

iPhone X - KGI : 'Meno vendite del previsto per Apple' | Due nuovi smartphone in arrivo nel 2018 : L'iPhone X di Apple Tech Crunch iPhone X, KGI: 'Meno vendite del previsto per Apple' - Due nuovi smartphone in arrivo nel 2018 Da una parte la Kantar, società di analisi di mercato, la quale ha ...

Disney assume un ex di Apple e Samsung per sfidare Netflix : Per conto dell'azienda sudcoreana ha curato il lancio delle piattaforme di streaming Milk Music e Milk Video . Ad oggi, Kevin Swint è Senior Vice President e General Manager di Disney ed avrà l'...

Apple e Samsung nel mirino per obsolescenza programmata : S9 e iPhoneX? : Apple è finita nel mirino della legge in Francia per il fenomeno dell'obsolescenza programmata. E non si fa in tempo a chiedersi cosa sia questa presunta manovra del colosso americano che anche Samsung finisce nel calderone per accuse simili. E addirittura è arrivata una parziale conferma da parte dell'azienda che, per sdebitarsi, ha preferito agevolare la sostituzione delle batterie ai propri clienti. Era infatti noto che i dispositivi ...

Vecchi iPhone sempre più lenti - dopo le accuse la Apple annuncia un aggiornamento per il ripristino delle prestazioni : dopo l'avvio delle indagini avviate dalla giustizia francese nei confronti del colosso Apple, accusata - dopo le ammissioni fatte dallo stesso colosso di Cupertino che ha ammesso di aver rallentato le ...

Apple permetterà di disabilitare la funzione che riduce le prestazioni sugli iphone : In base ad una dichiarazione del CEO Tim Cook, dal prossimo aggiornamento software Apple permetterà all’utente di vedere lo stato della batteria sul proprio iphone. Gli ultimi mesi sono stati un incubo per Apple. Tante class action, critiche al suo sistema operativo, accuse sullo sfruttamento di persone per l’assemblaggio degli iphone X…ho già detto che è stato un incubo? Beh, ad oggi si sta impegnando per mettere tutto al ...

