Anticipazioni Un posto al sole | DIEGO ricoverato d’urgenza e sempre più vicino a

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni e trame puntate dal 29 gennaio al 2 febbraio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 29 gennaio a venerdì 2 febbraio 2018: Vittorio tenta di prendere le distanze dal sentimento che prova per Anita. Patrizio continua ad avere un atteggiamento arrogante verso tutti. Diego è sul punto di rivelare il suo segreto al padre. Giovanna, mettendosi anche in serio pericolo, cerca informazioni per consegnare Gaetano alla polizia. Valentina cerca di trovare il coraggio di parlare a ...

Un Posto al Sole : Anticipazioni 22-26 gennaio 2018 : Caterina Vertova e Nina Soldano Giornate di angoscia ad Un Posto al Sole. A Palazzo Palladini tutti gli inquilini sono sconvolti per il rapimento della piccola Bianca (Sveva Anna Carlei), la figlia di Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo), e della sua amichetta Sofia (Noemy Burzo). La situazione fortunatamente sembra avviarsi verso una lieta conclusione. E’ invece solo alle battute iniziali la sfida tra le due dark lady della soap Marina ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di martedì 23 gennaio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di martedì 23 gennaio 2018: Assisteremo ad una puntata ad alto tasso adrenalinico. Infatti il giorno della consegna del denaro relativo al riscatto è ormai giunto… Nella paura generale per le sorti di Bianca (Sveva Anna Carlei) e di Sofia (Noemy Burzo), Giulia (Marina Tagliaferri) è in procinto di affrontare il difficile compito della consegna dei soldi. Non tutto, però, andrà come ...

Anticipazioni Un posto al sole : il bacio tra Vittorio e Anita - la FOTO (esclusiva Tv Soap) : Giovani personaggi crescono, e così a Un posto al sole ci siamo ritrovati il “piccolo” Vittorio Del Bue (Amato D’Auria) che nel giro di pochi anni è prima diventato un videoblogger da tenere d’occhio ed ora ci appare persino superinnamorato. Chi l’avrebbe detto infatti che la proprio la “nemica” di Vittorio, ovvero Anita Falco (Ludovica Bizzaglia), sarebbe diventata il centro dei suoi interessi ...

Anticipazioni Un posto al sole : il finale del rapimento - tutte le foto : Sono puntate imperdibili quelle in arrivo a Un posto al sole, perché vedranno la conclusione della vicenda che in questi giorni sta tenendo incollati al teleschermo tutti i fan della soap: il rapimento di Bianca (Sveva Anna Carlei) e Sofia (Noemy Burzo). È già risaputo che le bambine saranno fortunatamente liberate (non senza difficoltà e qualche “incidente di percorso”) e potranno riabbracciare i loro cari. Ma come si arriva al ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di lunedì 22 gennaio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 22 gennaio 2018: Tutti sono molto in apprensione per Bianca (Sveva Anna Carle) e Sofia (Noemy Burzo): le bambine sono ancora nelle mani dei loro rapitori… Franco (Peppe Zarbo) organizza un piano per salvare la vita a Bianca e Sofia, e ricorre ad un aiuto esterno davvero imprevedibile: quello di Luca Grimaldi (Marco Basile). I dialoghi telefonici intrattenuti con il suo editor giocano a ...

Anticipazioni Un posto al sole : ANITA assunta da ARIANNA e ANDREA : Dopo la fine del (primo) processo a Luca Grimaldi (Marco Basile), a Un posto al sole Vittorio Del Bue (Amato D’Auria) ha cominciato a guardare con occhi diversi la giovane ANITA Falco (Ludovica Bizzaglia) e pian piano sembra nascere un innamoramento che si preannuncia importante… Come andrà a finire? Prestissimo torneremo sull’argomento, ma per ora ci limitiamo a segnalarvi le Anticipazioni su quello che accadrà a breve ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di venerdì 19 gennaio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 19 gennaio 2018: In un’atmosfera davvero drammatica, Franco Boschi (Peppe Zarbo) decide insieme ad Angela (Claudia Ruffo) di non rivolgersi alla polizia… Dopo una telefonata aspra più che mai con i rapitori, Franco esce alla ricerca di qualcuno: di chi si tratterà? Marina (Nina Soldano) vince il premio per l’imprenditoria femminile e ha dunque meglio su Veronica Viscardi ...

Un Posto al Sole - Anticipazioni puntate dal 22 al 26 gennaio 2018 : Vedremo puntate di un Posto al Sole ricche di colpi di scena, la prossima settimana. Da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio 2018, infatti, saremo invasi ancora dalla pena per il rapimento delle due bambine, Bianca e Sofia. Per fortuna Franco ricorrerà ad un aiuto impensabile e riuscirà a metterle in salvo. Qualcuno cercherà di rintracciare Salvo Prisco. Intanto la situazione fisica di Diego è sempre più preoccupante. Trame un Posto al Sole dal 22 al ...

Un posto al sole Anticipazioni : OMAR farà una proposta a PATRIZIO : Dopo la “mazzata” ricevuta dallo chef stellato, a Un posto al sole PATRIZIO Giordano (Lorenzo Sarcinelli) è andato in tilt e ora sta provando a costruirsi una carriera cercando di entrare in qualche ristorante quotato di Milano. Ma… il tentativo andrà in porto? Ebbene… no! A leggere le anticipazioni di Upas dell’ultima parte di gennaio, pare proprio che il giovane Giordano tornerà a Napoli con un nulla di fatto e a ...