Anticipazioni UeD | Paolo non sceglie nessuna? Mariano il nuovo tronista

Anticipazioni UeD : La scelta di Paolo Crivellin : Ritorniamo a parlare del trono classico e di quello che sta succedendo in trasmissione fra tutti i tronisti e tutti i corteggiatori presenti in studio. In particolar modo oggi ci occuperemo del trono di Paolo Crivellin che secondo alcune indiscrezioni che girano nel web in queste ore, sarebbe proprio agli sgoccioli. Ma vediamo insieme cosa è successo. La fine di un trono Nelle scorse ore sono cominciate a girare in rete alcuni voci che danno ...

UeD Anticipazioni 09/11 : tre nuovi tronisti e la scelta di Alex : Ieri stata registrata un nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne e le sorprese non sono di certo mancate. Infatti, durante la registrazione, c'è stata la presentazione di ben 3 nuovi tronisti più la scelta dell'unico tronista gay dello show, Alex Migliorini. Ma vediamo insieme cosa è successo. La scelta di Alex Ieri, durante la nuova registrazione del trono classico, Alex Migliorini ha deciso di fare la sua scelta. Il ragazzo infatti ...

UeD Anticipazioni 08/11 : Gemma dichiara che Tina e Giorgio hanno una relazione Video : Rieccoci qui a parlare di Uomini e Donne [Video] e di quello che è successo ai protagonisti dello show durante l'ultima registrazione del trono over. Oggi 8 novembre, infatti, è stata registrata una nuova puntata dedicata alle dame e ai cavalieri dove, come sempre, non sono mancati i colpi di scena e le discussioni. Al centro di tutte le vicende principali come sempre c'è stato il triangolo formato da #Gemma Galgani, #Giorgio Manetti e Tina ...