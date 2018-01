Anticipazioni Il Segreto trama puntate dal 29 gennaio al 2 febbraio 2018 | Matias e

Il Segreto Anticipazioni : Severo e Carmelo truffati da Donna Francisca : Anticipazione Il Segreto: il piano diabolico di Donna Francisca contro Severo e Carmelo Stando alle anticipazioni de Il Segreto, Donna Francisca sta mettendo in atto un piano diabolico contro Cristobal, che va a discapito anche di Severo e Carmelo. Abbiamo visto la temuta dark lady di Puente Viejo allearsi con i Santacruz per ottenere un […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Severo e Carmelo truffati da Donna Francisca proviene da ...

Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 23 gennaio: Cristobal Garrigues non intende seguire il padre a Madrid ed ha con lui un terribile diverbio, in seguito al quale l'uomo si sente male.

IL SEGRETO - Anticipazioni e trame puntate dal 29 gennaio al 2 febbraio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 29 gennaio a venerdì 2 febbraio 2018: L’autopsia conferma che il padre di Cristobal è morto per infarto e quindi la salma potrà essere trasferita a Madrid per la sepoltura. Francisca, però, temendo che Cristobal (visibilmente confuso), possa svelare il loro SEGRETO, non gli permette di assistere alle esequie e lo fa rimanere alla Villa. Adela parte per l’Inghilterra e Carmelo ...

Con lo slittamento di Sacrificio d'amore a maggio, è tornata in prima serata su Canale 5 la soap opera Il segreto e il secondo appuntamento è per mercoledì 24 gennaio alle 21.10. Il segreto di mercoledì 24 gennaio: la trama Hernando e Camila si incontrano e decidono di tentare ancora una volta di risanare il loro matrimonio, ma Lucía deve andarsene. Il problema è che ora è

Anticipazioni Il Segreto : PEDRO invia a DOLORES i documenti del divorzio : Grandi dolori in arrivo per la pettegola DOLORES Mirañar (Maribel Ripoll) nei prossimi mesi di programmazione de Il Segreto. Per prima cosa la donna, come abbiamo già segnalato in precedenza, dovrà accettare il fatto che la sua “famiglia” abbia perso potere a Puente Viejo; Carmelo Leal (Raul Peña) infatti, pur di vendicarsi di Francisca Montenegro (Mario Bouzas), riuscirà a diventare il nuovo sindaco della cittadina, destituendo il ...

Il Segreto, Anticipazioni spagnole: Pedro muore, ma prima chiede il divorzio a Dolores Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano che Dolores deve dire addio a Pedro. Nel corso delle prossime puntate, infatti, Onesimo fa leggere una pagina di un giornale dove sono ritratti il Miranar in compagnia di un'altra bella ragazza russa. Hipolito e

Le anticipazioni Il Segreto annunciano che nelle puntate italiane, che vedremo in italia verso febbraio 2018, Candela farà il suo ritorno a Puente Viejo. La Mendizabal e Severo avevano lasciato il paese, per stabilirsi dove era andato il cognato Lucas, lontano dall'intromissione di Francisca e dal malvagio Cristobal. Il Segreto anticipazioni, puntate italiane: il ritorno di Candela Come sappiamo, e ne abbiamo già parlato in un precedente

Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 22 gennaio 2018: Hernando vorrebbe liberarsi di Lucia ma la donna è malata e gli chiede di poter restare ancora qualche tempo a Los Manantiales.

Il Segreto torna ad accompagnare i telespettatori con le sue storie. L'appuntamento con la celebre soap di Canale5 questa settimana è da lunedì a venerdì dalle 16:20 alle 17:10, e il mercoledì anche in prima serata. Il Segreto | Le trame della settimana dal 22 al 26 gennaio 2017 Eusebio litiga con il figlio Cristobal davanti a Francisca, la quale, a sorpresa,

Anticipazioni spagnole #Il Segreto: Dolores si sposa. Ebbene sì, dopo una vita passata al fianco dell'intraprendente marito Pedro, la nostra amata pettegola di Puente Viejo ci riservera' una sorpresa a dir poco inaspettata. Negli episodi ora in onda in Spagna su Antena 3, la storia tra Mauricio e Nazaria avra' una svolta clamorosa che mettera' nei pasticci Francisca Montenegro, ormai con le spalle al muro. Che il piano di Fe abbia funzionato?

Anticipazioni Il segreto : Francisca Montenegro - la vendetta contro Severo e Cristobal : Le Anticipazioni de Il segreto relative alle puntate italiane prossimamente in onda su Canale 5 ci dicono che Francisca Montenegro (Maria Bouzas) sarà più agguerrita che mai nei confronti di Cristobal Garrigues (Carlos De Austria) e di Severo Santacruz (Chico Garcia), suo acerrimo nemico da quando mise piede a Puente Viejo. La dark lady, infatti, metterà in atto un piano astuto ed intricato. Come vedremo nei prossimi episodi della telenovela, il ...

Anticipazioni Il Segreto : HERNANDO e CAMILA cominciano a credere alle voci su BEATRIZ e AQUILINO! : Accantonati i problemi coniugali dovuti alle intromissioni di Lucia Torres (Chanel Terrero), HERNANDO Dos Casas (Angel De Miguel) e CAMILA Valdesalce (Yara Puebla) dovranno presto guardarsi le spalle da Aquilino Benegas (Raul Tortosa), una new entry della telenovela Il Segreto; l’uomo entrerà infatti in società col proprietario dei Manantiales ma, col passare degli episodi, svilupperà una particolare attrazione per la giovanissima BEATRIZ ...

Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Matias confessa il suo amore a Beatriz Le Anticipazioni de Il Segreto rivelano che la prossima settimana accadono diversi colpi di scena. I telespettatori finalmente vedranno Matias e Beatriz confessarsi, dopo molto tempo, il loro amore. I due giovani, anche dopo quanto accaduto, comprendono di essere ancora fortemente innamorati. Il

Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato le imminenti nozze tra Dolores e Tiburcio nelle puntate iberiche. Le trame di gennaio ci svelano che Puente Viejo sara' nuovamente teatro di una tragedia. anticipazioni Il Segreto: un nuovo addio a Puente Viejo Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda a gennaio su Canale 5 rivelano che a Puente