Annunciato il concerto di Paul Kalkbrenner in Italia agli iDays 2018 con Noel Gallagher

Ermal Meta ha Annunciato l’uscita del nuovo album e un concerto speciale a Milano : Per i fan di Ermal Meta il 2018 si è aperto nel migliore dei modi. Domenica 7 gennaio il cantautore di “Vietato morire” ha annunciato l’uscita del suo nuovo album di inediti “Non abbiamo armi”, prevista per febbraio 2018. [arc id=”d83ed610-0d75-11e7-bffd-a4badb20dab5″] Le belle notizie non finiscono qui, perché Ermal ha comunicato ai suoi “lupi” che il 28 aprile terrà un concerto molto ...

Annunciato il concerto dei Queens of The Stone Age in Italia nel 2018 : biglietti in prevendita : Il concerto dei Queens of The Stone Age in Italia è finalmente ufficiale. Le voci si rincorrevano da tempo, ma finalmente è arrivato l'annuncio ufficiale di un loro spettacolo in Piazza Napoleone, in occasione del Lucca Summer Festival. L'appuntamento con il gruppo è fissato per il 23 di giugno, data per la quale sono state avviate le prevendite dei biglietti. L'accesso anticipato è riservato agli iscritti alla newsletter di D'Alessandro e ...

Annunciato l’unico concerto di Billy Idol in Italia - a giugno 2018 : biglietti in prevendita dal 16 dicembre : Si terrà il 28 giugno 2018 all’Arena Live di Padova l’unico concerto di Billy Idol in Italia previsto per il prossimo anno. La rockstar britannica, all’anagrafe William Michael Albert Broads, ha Annunciato il ritorno nel nostro paese con un unico evento dal vivo incluso nell’ambito del suo nuovo tour, che lo vedrà debuttare a Manchester, nel Regno Unito, il 20 giugno, ed esibirsi anche alla O2 Academy Brixton di Londra ...

Annunciato un concerto dei Depeche Mode in Italia a Collisioni Festival : biglietti in prevendita : Il concerto dei Depeche Mode in Italia nel 2018 è ufficiale. La band di Dave Gahan torna nel nostro paese il 2 luglio prossimo, per quella che sarà l'unica data Italiana del gruppo dopo la pioggia di live dell'anno che sta per terminare. Il gruppo ha appena lasciato l'Italia dopo il tour indoor che ha fatto seguire alla sessione negli stadi che hanno tenuto a giugno scorso tra Roma e Milano. I Depeche Mode saranno ancora in Italia a gennaio nel ...

Fabrizio Moro ha Annunciato un concerto allo Stadio Olimpico di Roma : Se sei tra i fan di Fabrizio Moro la prossima estate avrai un appuntamento IMPERDIBILE. Per la prima volta nella sua carriera, il cantautore sarà in concerto allo Stadio Olimpico di Roma, il 16 giugno 2018. Il grande annuncio è arrivato dopo il successo del “Pace Live Tour 2017” con due date sold out al PalaLottomatica. I biglietti per il concerto di Fabrizio Moro all'Olimpico potrai ...

NF - il rapper statunitense ha Annunciato il suo primo concerto in Italia : NF – pseudonimo di Nathan Feuerstein – sarà in concerto per la prima volta in Italia ad aprile 2018. Il rapper statunitense ha annunciato una data al Tunnel Club di Milano in programma il 23 aprile. I biglietti (20 euro + d.d.p) per il debutto Italiano di NF potrai acquistarli in prevendita su IoVadoClub e MyLiveNation dalle ore 9.00 di giovedì 7 dicembre, mentre le vendite generali su Ticketone e ...

Macklemore - Annunciato un nuovo concerto a Roma! : Macklemore ha annunciato le date del "Gemini Europe Tour 2018". Dopo il successo del concerto di questa estate a Lucca, il cantautore statunitense è pronto a tornare in Italia! In primavera farà tappa a Milano: sabato 21 e domenica 22 aprile salirà sul palco del ...