Animali | allarme cani avvelenati a Lampedusa

(Di martedì 23 gennaio 2018) Il primo cane, Faro, è stato trovato agonizzante ed è morto poche ore dopo il suo ritrovamento. Il secondo e il terzo cane sono stati rinvenuti appena pochi giorni dopo, in un’altra zona del’isola di. E ora si teme per la sorte di un altro randagio, una femmina di nome Clarabella, che stazionava sempre nei pressi della spiaggia della Guitgia e di cui non si hanno notizie da quasi una settimana. E’ ormaisull’isola di. E dall’Asp annunciano l’arrivo di veterinari sulle Pelagie. A farsi portavoce della denuncia è Eletta Cirillo, un’amante degliche da anni si occupa deirandagi. Ma Eletta non è sola. “Siamo un gruppo di persone che da anni segue la situazione randagismo di– racconta Eletta all’Adnkronos – Purtroppo a periodi si ripresenta la brutta usanza ...