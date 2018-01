Animali : allarme cani avvelenati a Lampedusa (2) : (AdnKronos) - Il primo cane, chiamato da tutti 'Faro' perché si aggirava sempre nei pressi del faro di Lampedusa, era stato trovato ancora vivo e preso in custodia dai soliti 'canari', "ma nessun veterinario era sull'isola - racconta sconsolata Eletta - hanno cercato di salvarlo ma non ci sono riusc

Animali : allarme cani avvelenati a Lampedusa : Il primo cane, Faro, è stato trovato agonizzante ed è morto poche ore dopo il suo ritrovamento. Il secondo e il terzo cane sono stati rinvenuti appena pochi giorni dopo, in un’altra zona del’isola di Lampedusa. E ora si teme per la sorte di un altro randagio, una femmina di nome Clarabella, che stazionava sempre nei pressi della spiaggia della Guitgia e di cui non si hanno notizie da quasi una settimana. E’ ormai allarme cani ...

Allarme Wwf : ecco le 16 specie Animali che rischiano di non vedere più il Natale : Vaquita e leopardo dell’Amur, due specie che rischiano di non vedere il Natale 2018 per il numero esiguo a cui sono ridotte le loro popolazioni. Della prima, una specie simile ad un delfino, ne sono rimasti solo 30 esemplari nel golfo della California, del secondo, un agilissimo felino che sopravvive ancora nelle foreste temperate tra Cina, Mongoli...