Anatomia di una canzone | Just slow down | di Godblesscomputers

Anatomia di una nana bianca : mappato per la prima volta l’interno di una stella in sezioni trasversali : Lanciata la sfida alle attuali teorie sull’evoluzione stellare. Uno studio condotto dall’Università di Montreal grazie ai dati raccolti dal telescopio spaziale Kepler Space Telescope della Nasa, ha indagato per la prima volta l’interno di KIC08626021 una nana bianca, grande più o meno come la Terra con una massa vicina a quella del Sole. «Siamo riusciti a mappare l’interno di una nana bianca con una precisione mai raggiunta finora – ha ...