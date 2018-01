Ambiente | nel 2018 a Torino 9 domeniche a piedi

LegAmbiente - in aumento i pendolari del treno in Italia nel 2017 - : Circa 11 mila passeggeri al giorno in più rispetto al 2016 hanno utilizzato il servizio di trasporto ferroviario regionale per un totale di 5,51 milioni di persone che si sono mosse quotidianamente su ...

Dall'Ambiente alla politica. Poi l'ultima battaglia "Credete nella medicina" : ... sede michelangiolesca dell'ambasciata di Francia, mentre srotolava durante un ricevimento ufficiale lo striscione 'Chirac salvaci dal nucleare', fece il giro del mondo: in quella occasione ...

Ambiente e letteratura - Pordenonelegge si tinge (anche) di verde : Botanica al Teatro Verdi (Foto: Gigi Cozzarin) BOTANICA RIVOLUZIONARIA Un capitolo a parte merita Botanica , lo spettacolo sul mondo vegetale andato in scena al teatro comunale 'Giuseppe Verdi'. ...

Smog - LegAmbiente Lombardia : “Nel 2017 peggioramento della qualità dell’aria” : L’anno che si e’ chiuso ha fatto registrare un chiaro peggioramento dei dati di inquinamento dell’aria rispetto al 2016. A tirare le somme del 2017 e’ Legambiente Lombardia. In tutti i capoluoghi lombardi, tranne Monza, le concentrazioni medie di PM10 sono cresciute, complici sia la minor piovosita’, registrata soprattutto nelle localita’ della bassa Padana, sia il generalizzato aumento del traffico veicolare. ...

Ambiente - Cirspe : 2mila kg di rifiuti marini raccolti nel Tirreno : Eccezionali i risultati raggiunti finora dal progetto di sensibilizzazione per la riduzione dei rifiuti marini nel Tirreno centro settentrionale messo in campo dal Centro Italiano Ricerche e Studi per la Pesca (Cirspe), grazie al sostegno di Costa Crociere Foundation che ha finanziato l’iniziativa: quasi 2mila chili di rifiuti marini raccolti e oltre 31mila metri quadrati di coste pulite in tre distinte regioni d’Italia, Lazio, ...

Ambiente - Realacci : nel 2017 approvati provvedimenti importanti : “Nel 2017 sono stati approvati provvedimenti importanti per l’Ambiente e il Paese: dalla legge per la valorizzazione dei Piccoli Comuni alle misure sul divieto di commercializzazione dei cotton-fioc in plastica non biodegradabile e per l’eliminazione delle microplastiche nei cosmetici“: lo ha dichiarato il presidente della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera Ermete Realacci. “Grazie alla legge a mia prima ...

Ambiente - Istat : in Italia 2.596 siti nella Rete Natura 2000 : L’edizione 2017 dell’Annuario statistico Italiano dell’Istat ha rilevato che nel 2016 in Italia le aree protette terrestri considerate nella Rete Natura 2000 coprono il 19,3% della superficie nazionale (circa 58mila chilometri quadrati), valore superiore a quello medio comunitario (18,4%) e che colloca il nostro Paese al tredicesimo posto tra quelli più virtuosi dell’Ue 28. A queste si aggiungono le aree marine protette: ...

Ambiente - Wwf : scoperte 115 nuove specie nella regione del Mekong : Un coccodrillo trasformato in personaggio dei cartoni animati, una tartaruga che mangia le lumache scoperta in un mercatino tailandese e un pipistrello col muso ‘a ferro di cavallo’ che starebbe bene in un film di Star Wars, sono solo 3 delle 115 nuove specie scoperte dagli scienziati nella regione del Greater Mekong, nel corso del 2016, secondo il nuovo report, Stranger species, pubblicato dal Www. Il report documenta il lavoro ...

Ambiente : salvata giovane Caretta Caretta nel litorale barese : I volontari del Centro recupero tartarughe marine Wwf Molfetta, a seguito di un invito ad intervenire della Capitaneria di Porto di Bari, hanno recuperato un giovane esemplare di tartaruga marina della specie Caretta Caretta completamente ricoperto di catrame ancora in vita sul tratto di costa sottostante via Alfredo Giovine a Bari. Il nome a lei destinato e’ “Pe’ce”. L’animale – fanno sapere in una nota ...

Ambiente : interrogazione Campanella su Club Med Cefalù - rischio nuovo ecomostro : Palermo, 21 dic. (AdnKronos) - "Dobbiamo riuscire a coniugare lavoro e rispetto per l'Ambiente. Rispettare l'Ambiente significa rispettare la vita e la salute dei cittadini ma anche preservare la bellezza dei luoghi. Il villaggio turistico di Cefalù sarà fonte di lavoro e di ricchezza per il territo

Ambiente : la Cina inventa un metodo per produrre acqua nel deserto : Un team di scienziati dell’università di Chongqing (Cina) ha ideato una pasta a base di cellulosa vegetale che aiuta la sabbia a trattenere l’acqua e le sostanze nutritive: questo nuovo metodo verrà impiegato per trasformare 266 ettari di deserto nella regione autonoma della Mongolia interna in terra arabile. Il costo della conversione della sabbia oscilla tra i 22.500 e i 40.500 yuan per ettaro. L'articolo Ambiente: la Cina inventa ...

Istat : l’industria investimenti sull’Ambiente - +25.8% nel 2015 : L’Istat ha rilevato che nel 2015 gli investimenti per la protezione dell’ambiente delle imprese industriali sono aumentati in modo significativo (+25,8% rispetto all’anno precedente), dopo aver fatto registrare consistenti flessioni per due anni consecutivi. La crescita è risultata molto elevata per le grandi imprese (32,1%) e più contenuta per quelle di piccola e media dimensione (5,3%). Sul totale degli investimenti fissi lordi delle ...

Ambiente - EcoTyre : “Raccolta straordinaria fino a 300.000 pneumatici nel mese di Dicembre” : EcoTyre ha deciso di mettere in campo uno sforzo aggiuntivo per raccogliere fino a 300.000 pneumatici Fuori Uso (PFU) in più rispetto a quanto pianificato nelle ultime settimane di dicembre. Questo si è reso necessario a fronte dell’aumento delle richieste di ritiro da parte delle officine che, se da un lato è causato dall’improvvisa ondata di maltempo che ha spinto molti consumatori al cambio gomme, dall’altro evidenzia un fenomeno che ormai ...

Papa : nel mondo minacce a Ambiente e pace - soluzione è dialogo : Città del Vaticano, 14 dic. (askanews) 'La comunità internazionale affronta una serie di complesse minacce alla sostenibilità ambientale e nei confronti dell'ecologia sociale e umana dell'intero ...