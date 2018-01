Alt di Salvini a Berlusconi | rispettare il 3% non esiste

Salvini : Pirozzi? Va bene anche Altro nome : Roma- Di seguito le dichiarazioni di Matteo Salvini ad Agorà, a proposito del candidato del centrodestra alle regionali del Lazio. “Sto aspettando. Ho detto ‘dateci... L'articolo Salvini: Pirozzi? Va bene anche altro nome su Roma Daily News.

Gli "ultra-cattolici" con Salvini Lega - il Family Day nelle liste Altro 'colpaccio' dopo la Bongiorno : Elezioni 4 marzo Lega. Non solo Giulia Bongiorno. Altri 'colpacci', dopo il famoso avvocato penalista, in arrivo per Matteo Salvini in vista del 4 marzo. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, il segretario leghista sta trattando per l'ingresso nelle liste del Carroccio... Segui su affaritaliani.it

Salvini : contento di Fontana - Altri 5 anni per concludere lavoro : Milano, 13 gen. (askanews) 'C'è stato qualche giorno impegnativo però sono contento della squadra, della compattezza e di Attilio Fontana che è un signore bravo, onesto, capace e competente'. È quanto ...

Elezioni - ecco Insieme (l’Altra gamba del Pd). Nencini : “Iddio ci salvi da una maggioranza M5s - Meloni e Salvini” : Prima della lista dal simbolo “petaloso” di Lorenzin-Cicchitto-Casini ad allenassi per primi con il Partito Democratico è stata la lista ‘Insieme‘ che raggruppa il Partito Socialista, i Verdi ed ‘Area Civica’ e che oggi all’Hotel Quirinale a Roma, ha presentato il proprio programma elettorale. Riccardo Nencini, viceministro delle Insfrastrutture e segretario del Partito Socialista è sicuro: “Noi ...

Caso Maroni. Berlusconi : non sarà in prossimo governo. Salvini : Roberto se lasci non puoi fare Altro : Il Presidente di Forza Italia - a Radio Capital - ha rivelato che il suo candidato premier è un super candidato" ma al momento non può rivelare il nome. E poi sui sondaggi: in molti ci danno già al 40%, ma "non mi accontento, alle elezioni mancano ancora due mesi". Il leader della Lega - da Radio 24 - conferma che con molta probabilità il prossimo vertice si terrà 'da lui': "Staremo stretti, dovrò fare un po d'ordine" ironizza

Lombardia - Salvini a Maroni : se lasci lincarico in Regione non puoi fare Altro : "Se lasci il tuo incarico in Regione Lombardia che vale molto di più di tanti ministeri evidentemente in politica non puoi più fare altro". A dirlo è Matteo Salvini, segretario della Lega, commentando il passo indietro di Roberto Maroni ai microfoni di Radio 24. "Mi pare addirittura ovvio - ha continuato ...

Pd - Renzi : "Boschi ricandidata in più posti come gli Altri ministri. Ogni voto a sinistra radicale va a Salvini" : "Il sottosegretario Boschi si candiderà in più di un posto, come tutti gli altri". A dirlo il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi a 'Otto e mezzo". Il leader dem chiarisce così la ...

"Governo M5s - Grasso premier Ma Salvini può ribAltare tutto" Bisignani choc sul Papa : può lasciare : "I 5 Stelle potrebbero conquistare Palazzo Chigi, ma né Grillo né Di Maio saranno premier. Più probabilmente indicheranno Grasso e a quel punto Mattarella non potrà dire di no. Salvini, però, potrebbe ribaltare questo scenario..." Segui su affaritaliani.it

Tensione Salvini-Berlusconi; Lite Renzi-Di Maio su euro Etruria - da Padoan Altra tegola su Boschi : La responsabilita' e' del titolare dell'economia, che di solito ne parla con il presidente del Consiglio. Davanti alla commissione di inchiesta sul sistema bancario, Padoan ha anche criticato la ...

Salvini - Emiliano si cerchi Altro lavoro : BARI, 18 DIC - "Emiliano si goda ultimi mesi da governatore della Puglia e poi si cerchi altro lavoro". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a Bari in occasione della convention ...

Matteo Salvini non si fida di Silvio Berlusconi : 'Patto di fronte al notaio oppure sAlta l'alleanza' : Dentro al centrodestra siamo al contratto prematrimoniale, come si usa tra le star di Hollywood, dove in genere le unioni durano poco. Matteo Salvini, che i sondaggi danno dietro all'alleato-rivale, ...

Salvini avverte Berlusconi : firma il programma o sAlta l'alleanza : Un 'blitz' di sabato sera, per dare vita alla nuova squadra ad Ap e allontanare chi tra i centristi andrà a formare la quarta gamba del centrodestra. I 'lorenziniani' passano dalle parole ai fatti e ...