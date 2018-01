Allerta maltempo e rischio valanghe sulle Alpi | in azione elicotteri per evacuare turisti

Maltempo - Allerta valanghe : evacuati con elicottero turisti bloccati in albergo in Alto Adige : ROMA - Dopo la neve dei giorni scorsi aumenta il rischio valanghe in Nord Italia, con situazioni critiche in Alto Adige e Val d'Aosta e Piemonte. Intanto si continua a lavorare per liberare le strade ...

Maltempo - Allerta valanghe in Val d’Aosta : due famiglie evacuate a Bionaz : A causa del pericolo valanghe nell’alta Valpelline, il sindaco di Bionaz ha disposto l’evacuazione di due famiglie. Si tratta di un nucleo di tre persone, in frazione Rey, e di un quarto abitante, in frazione Ru, vicino al centro del paese. “Sono misure precauzionali decise a seguito delle valutazioni fatte dalla commissione valanghe”, spiega il primo cittadino, Remo Chentre. Inoltre sono state chiuse quattro strade ...

Allerta Meteo - Domenica estrema sull’Italia : forte vento dalle Alpi alla Sicilia - caldo anomalo al Nord e maltempo al Sud [LIVE] : 1/18 ...

Allerta maltempo : ancora forti venti di burrasca da Nord a Sud sull'Italia : Nuova Allerta meteo emanata dalla Protezione civile per oggi, domenica 21 gennaio. venti forti di burrasca infatti continuano a spazzare l'Italia da Nord a Sud ed è prevista una intensificazione di questo...

Allerta maltempo : ancora venti forti e di burrasca da Nord a Sud : Roma, 20 gen. (askanews) - venti forti e di burrasca continuano a colpire l'Italia da Nord a Sud e la Protezione civile ha emanato una nuova Allerta meteo, avvertendo che ci sarà una nuova ...

Allerta Meteo - alla fine sarà comunque una Domenica di maltempo al Sud : vento forte e piogge intense - tutti i DETTAGLI : 1/15 ...

Maltempo Piemonte : torna la neve sulle montagne - Allerta valanghe : torna il Maltempo sul Piemonte, con forte vento e nevicate sulle Alpi nordoccidentali. Cielo in prevalenza poco nuvoloso sul resto della regione, secondo le previsioni dell’Arpa, con condizioni di foehn nelle ore notturne. Le nevicate, deboli o moderate, saranno a partire dai 700-800 metri. Previsto anche un brusco calo delle temperature, con venti forti in quota, anche nella giornata di domenica e nubi in estensione sulla pianura. Rischio ...

Maltempo Lombardia : Allerta valanghe su Alpi Retiche e Orobie : E’ sufficiente un debole sovraccarico, anche di un solo sciatore, per provocare il distacco di lastroni nevosi anche di medie dimensioni. Sulle Alpi Retiche e Orobie il pericolo valanghe e’ “3 marcato” su una scala che prevede cinque pioli. Lo rende noto il bollettino del Centro regionale nivometeo dell’Arpa Lombardia, con sede a Bormio (Sondrio), diffuso oggi pomeriggio. I rischi maggiori sono sui pendii ripidi e ...

Previsioni meteo : scatta l'Allerta maltempo - previsti gelo e burrasca : L'inverno entra sempre di più nel vivo. Abbandonato il 2017, la stagione fredda e gelata sta colpendo l'intera penisola senza lasciare superstiti anche in questo gennaio 2018. Temperature rigide, neve, ma soprattutto pioggia e vento fortissimi. Sono questi i principali nemici degli italiani. L'Italia è stretta nella morsa dell'inverno 1226 interventi. Nello specifico: 385 in Toscana, 267 in Campania, 215 in Sardegna, 214 nel Lazio e 145 in ...

Vento - mareggiate e alberi caduti : è Allerta maltempo : Collegamenti con le isole interrotti, allerta per il rischio mareggiate, raffiche di Vento fino a 100 km/h e alberi caduti. Il maltempo si abbatte sull'Italia. alberi caduti A ROMA - A Roma una donna ...

Maltempo - da nord a sud è Allerta vento : bloccati collegamenti via mare - rallenta la circolazione ferroviaria : L’Italia è unita dal Maltempo. Procedendo da nord a sud è il vento la principale preoccupazione di queste ore. In Valle d’Aosta sono stati chiusi molti impianti sciistici a causa del vento che rischia di trasformarsi in un pericolo per i turisti. Impianti fermi a Cervinia e Valtournenche. A La Thuile sono operativi gli impianti della parte basa e a Courmayeur si scia solo a Dolonne e Chiecco. I vigili del fuoco sono dovuti ...

Maltempo California - ecco perchè i cittadini hanno ignorato l’Allerta evacuazione prima delle fatali frane di Montecito : Nei giorni dopo la terribile tempesta che ha causato le frane e le inondazioni nella California meridionale, sono circolati numerosi video e immagini di persone in estrema difficoltà. Di fronte a questo tipo di materiale, si rimane sotto shock e viene spontaneo chiedersi perché quelle persone non abbiano lasciato l’area e quelle situazioni potenzialmente letali. Le inondazioni lampo e le frane possono verificarsi molto velocemente, ma questo non ...

Maltempo Toscana - Allerta mareggiate : chiuso il pontile Tonfano : A titolo precauzionale, il commissario prefettizio a Pietrasanta, Giuseppe Priolo, ha firmato un’ordinanza di chiusura del pontile di Tonfano dalle 20 di oggi e fino alla stessa ora di domani, mercoledi’ 17 gennaio. Il provvedimento di divieto di accesso e di transito pedonale e veicolare, si e’ reso necessario in seguito all’emissione di allerta regionale arancione per mareggiate intense che possono determinare ...

Allerta Meteo Campania : avviso della protezione civile per il maltempo delle prossime ore : La protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo per vento e mare valevole a partire dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. In particolare, sulla Campania, spireranno venti forti occidentali con temporanee raffiche e il mare si presenterà agitato o molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. La protezione civile raccomanda agli enti competenti di “porre in essere tutte ...