Allegri | importante stare in scia Napoli

Juve - Allegri : 'Chiuso un ciclo importante. Dybala non è un problema' : 'Non siamo riusciti a chiudere la partita e nel finale abbiamo sofferto, un pò per colpa nostra e un pò perché la Roma è una grande squadra'. A Premium Sport, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri non nasconde la sua soddisfazione per aver battuto la Roma: 'Devo fare i complimenti ai ragazzi, abbiamo chiuso un ciclo importante, abbiamo ...