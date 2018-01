Animali : Allarme cani avvelenati a Lampedusa (2) : (AdnKronos) - Il primo cane, chiamato da tutti 'Faro' perché si aggirava sempre nei pressi del faro di Lampedusa, era stato trovato ancora vivo e preso in custodia dai soliti 'canari', "ma nessun veterinario era sull'isola - racconta sconsolata Eletta - hanno cercato di salvarlo ma non ci sono riusc

Animali : Allarme cani avvelenati a Lampedusa : Il primo cane, Faro, è stato trovato agonizzante ed è morto poche ore dopo il suo ritrovamento. Il secondo e il terzo cane sono stati rinvenuti appena pochi giorni dopo, in un’altra zona del’isola di Lampedusa. E ora si teme per la sorte di un altro randagio, una femmina di nome Clarabella, che stazionava sempre nei pressi della spiaggia della Guitgia e di cui non si hanno notizie da quasi una settimana. E’ ormai allarme cani ...

Violenti terremoti - tsunami e forti eruzioni vulcaniche contemporanee : cosa sta succedendo? Scatta l’Allarme planetario : Il 2018 non era iniziato bene per quanto riguarda i terremoti che già nel giorno di Capodanno avevano colpito varie zone del Pianeta con scosse di magnitudo 5.0 in vari Paesi del Medio Oriente, dell’Indonesia, del Sud America e persino nell’oceano Atlantico alle isole Azzorre. Poi è stata un’escalation sempre più estrema con la forte scossa di magnitudo 7.6 del 10 Gennaio nel Mar dei Caraibi e quella di magnitudo 7.3 del 14 ...

"Mosca potrebbe interferire sul voto in Italia". L'Allarme dei democratici americani : "Con le elezioni in arrivo nel 2018, l'Italia potrebbe essere un obiettivo per l'interferenza elettorale del Cremlino, che probabilmente cercherà di promuovere i partiti che sono contro il rinnovo delle sanzioni europee alla Russia" per l'Ucraina: lo afferma il rapporto sulle ingerenze russe internazionali redatto dallo staff del senatore democratico Usa Ben Cardin, che nelle tre pagine dedicate all'Italia 'punta il dito' sui 5 Stelle e ...

Allarme degli scienziati : "Nei Campi flegrei c'è rischio di eruzioni vulcaniche improvvise" : Non è la prima volta che parliamo del rischio di eruzioni improvvise nei Campi flegrei , oggi un nuovo Allarme viene dallo studio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. "C'è il rischio ...

Corea del Nord - l’Allarme degli esperti americani : il pericolo ora è la guerra biologica : Gli esperti di intelligence americani lanciano un nuovo allarme sulla Corea del Nord: sospettano che Pyongyang abbia sperimentato la produzione di ordigni con i batteri di antrace, colera e peste. ...