Alaska | terremoto di magnitudo 8 | allerta tsunami negli Stati Uniti

TERREMOTO IN Alaska - M 8.2/ Video - allarme tsunami cancellato : allerta in Canada e fino alla California : Fortissimo TERREMOTO in ALASKA: Video e ultime notizie, allarme tsunami dopo scossa di magnitudo 8.2 Richter. Golfo e Isola Kodiak allertate, come California, Litorale Usa e Messico(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 13:20:00 GMT)

Golfo dell'Alaska - terremoto di magnitudo 7.9 : rientra allerta tsunami | : La scossa è stata registrata in mare, a 280 chilometri a Sud-Est di Kodiak, a una profondità di 25 chilometri. Sotto osservazione anche tutta la costa Ovest degli Usa

Terremoto violentissimo di magnitudo 8 - 0 in Alaska - è allarme Tsunami Video : Alle 10,31 ora italiana un fortissimo Terremoto di #magnitudo 8.0 della scala Richter ha colpito il Golfo dell'Alaska. Secondo il centro di calcolo EMSC il sisma, per ora il più forte del 2018, avrebbe avuto il suo epicentro al largo della costa dell'Isola di Kodiak, 280 chilometri a sudest rispetto all'omonima citta' dell'isola. Il Pacific Tsunami Warning Centre avrebbe lanciato l'allarme Tsunami per le coste esposte, con il rischio di onde ...

Alaska - terremoto di magnitudo 7.9 e allerta tsunami sulle coste del Canada e degli Stati Uniti : Una scossa di magnitudo 7.9 della scala Richter si è verificata in mare nel Golfo dell’Alaska. La terra ha tremato intorno alle 10.30 a circa 280 chilometri a sud-est di Kodiak, ad una profondità di 10 km. Lo riferisce l’istituto geologico americano, Us Geological Survey. Dopo il sisma è partita l’allerta tsunami, in particolare per le coste dell’Alaska e del Canada. In allarme “moderato” anche l’intera ...

Terremoto violentissimo di magnitudo 8 - 0 in Alaska - è allarme Tsunami : Alle 10,31 (ora italiana) un fortissimo Terremoto di magnitudo 8.0 della scala Richter ha colpito il Golfo dell'Alaska. Secondo il centro di calcolo EMSC il sisma, per ora il più forte del 2018, avrebbe avuto il suo epicentro al largo della costa dell'Isola di Kodiak, 280 chilometri a sudest rispetto all'omonima città dell'isola. Il Pacific Tsunami Warning Centre avrebbe lanciato l'allarme Tsunami per le coste esposte, con il rischio di onde ...

