Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso si sono lasciati? Se mi sono lasciato con lei?

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso si sono lasciati?/ "Per lei è stata un'estate difficile" (Pomeriggio 5) : Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso si sono lasciati per colpa di Romina Power? Il cantante di Cellino San Marco smentisce; nuovi chiarimenti a Pomeriggio 5?(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 18:03:00 GMT)

Al Bano e Loredana Lecciso/ Romina Power dietro la rottura? “Non è detto che sia tutto vero” - parla Carrisi : Domenica In si occupa della rottura tra Al Bano e Loredana Lecciso con un collegamento in diretta a Cellino San Marco. La fine dell'amore per colpa di Romina Power ?(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 13:54:00 GMT)

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso / Romina in mezzo? Platinette : "Li sogno ancora insieme!" (Pomeriggio 5) : Al Bano Carrisi a L'Intervista di Maurizio Costanzo confessa: " Romina Power? La nostra era una favola! Non volevo perdermi neppure un minuto con lei".(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 18:18:00 GMT)

Al Bano Carrisi/ "Romina Power? Una favola! Non volevo perdermi neppure un minuto con lei" (L'Intervista) : Al Bano Carrisi a L'Intervista di Maurizio Costanzo confessa: "Romina Power? La nostra era una favola! Non volevo perdermi neppure un minuto con lei".(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 14:40:00 GMT)

AlBano Carrisi rimprovera Costanzo per la scelta dei brani a L'Intervista Video : #Albano Carrisi è stato il protagonista della prima puntata de L’Intervista di #Maurizio Costanzo. Il cantante di Cellino San Marco non ha deluso le attese dei numerosi seguaci. L’artista è stato protagonista di uno scoppiettante finale e non ha nascosto il suo disappunto per alcune scelte musicali dei produttore della trasmissione di Canale 5. Albano ha ricordato le esperienze in campagna con il nonno quando aveva soltanto sei anni. ‘Fin da ...