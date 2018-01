Agente Giaccherini | “Non ha senso rimanere al Napoli C’è stato equivoco tattico”

Giaccherini - l’Agente : “Nessun problema con il Napoli. Chievo e Atalanta soluzioni gradite” : Emanuele Giaccherini è pronto a dire addio agli azzurri. La partenza del centrocampista in questa sessione di calciomercato Napoli sembra infatti inevitabile. Intervistato ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, Furio Valcareggi, agente del calciatore, ha parlato della situazione del suo assistito: “Giocare a Napoli è difficilissimo, ha ragione Sarri. C’è stato un equivoco iniziale che sottovalutai. […] L'articolo ...

Su Giaccherini il Toro si defila - l'Agente : "Colpa nostra. Ci siamo comportati male" : Spot per Giaccherini, stavolta il Toro si defila. 'Il presidente Cairo e Petrachi non mi rispondono da un anno e mezzo - le parole dell'agente Furio Valcareggi a Sky Sport -, è vero che mi sono comportato male con loro, ma il calcio è questo, un mondo immorale del quale anche loro fanno parte. Ho provato ha chiamarli venti volte, anche ieri l'ho fatto, ma è tutto ...

Napoli - l’Agente di Giaccherini : “Andrà sicuramente via a gennaio” : Napoli, l’agente di Giaccherini: “Andrà sicuramente via a gennaio” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, L’AGENTE DI Giaccherini – Non ci sono spiragli per una permanenza di Emanuele Giaccherini a Napoli. Nei giorni scorsi è stata anche intavolata una trattativa per il suo trasferimento al Chievo. L’esterno, che in ...

Futuro Giaccherini - parla l’Agente : “Fiorentina - Atalanta - Chievo… ecco cosa dico” : Furio Valcareggi, agente di Emanuele Giaccherini, ha parlato della questione legata al trasferimento del calciatore del Napoli ai microfoni di TMW Radio: “Giaccherini è un prodotto non facile da trovare a gennaio, un calciatore attuale e fresco. Lasceremo sicuramente il Napoli e ci stiamo muovendo. Galatasaray e Fenerbahce? Sono solo fandonie, non esiste Russia né Turchia, non ci hanno chiamato. C’è molta attenzione in Italia. Il Chievo adesso ...

Giaccherini - l’Agente : “Sì a squadre come Fiorentina - Chievo e Sassuolo. No a quelle in lotta per non retrocedere” : Nel calciomercato Napoli di gennaio Emanuele Giaccherini è tra i giocatori azzurri che sembrano destinati a cambiare maglia. Negli ultimi giorni si sono sono susseguite diverse voci sulle squadre che potrebbero accoglierlo, prima tra tutte la Fiorentina. Indiscrezioni ormai ricorrenti su cui è intervenuto Furio Valcareggi, agente del centrocampista del Napoli, sulle frequenze di ‘Radio Bruno […] L'articolo Giaccherini, ...

Giaccherini pronto a lasciare Napoli - l’Agente svela : “Ecco le soluzioni più gradite” : Il Napoli vincendo l’anticipo contro il Crotone si è assicurato il titolo di ‘Campione d’inverno’. Ora ci sarà l’Atalanta in Coppa Italia e la gara con il Verona sempre al San Paolo prima della sosta in cui si penserà al mercato. Chi è destinato a lasciare il club partenopeo è Giaccherini, che non viene quasi mai preso in considerazione da Sarri. L’agente dell’esterno ex Juventus, ai microfoni di ...

Agente Giaccherini : “Per Sarri non è un vice Insigne. Il Napoli lo considera incedibile” : L’Agente di Giaccherini Furio Valcareggi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Radio Marte’. Il procuratore ha parlato del presente del suo assistito e del futuro in chiave calciomercato Napoli. Calciomercato Napoli, parla l’Agente di Giaccherini In merito all’imminente sfida contro il Feyenoord e al fatto che Giaccherini non sia considerato come vice Insigne, Valcareggi ha dichiarato: […] L'articolo Agente Giaccherini: ...

Agente Giaccherini : “Può andare via se arriva un esterno alto” : Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione di Emanuele Giaccherini. Il centrocampista azzurro ha finora collezionato solo quattro presenze in stagione realizzando, però, anche un assist. In estate l’ex Bologna è stato molto vicino alla cessione, poi Sarri e il Napoli decisero di trattenerlo per avere una valida alternativa tattica in rosa. L’edizione odierna del […] L'articolo Agente Giaccherini: “Può andare via se arriva un ...