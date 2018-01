: Affaroni da Ikea? No, è la nuova bufala su WhatsApp - webaholic_eu : Affaroni da Ikea? No, è la nuova bufala su WhatsApp -

Leggi la notizia su tuttoandroid

(Di martedì 23 gennaio 2018) Continuano le truffe su: stavolta tocca a, protagonista di unacampagna di messaggi. Ancora una volta, come è già accaduto molto spesso di recente, si tratta di una campagna di scam, volta a far aprire un sito visibilmente truffaldino che con ogni probabilità si approprierà di qualche dato degli utenti. L'articoloda? No, è lasuè stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.