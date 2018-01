Addio Hugh Masekela | leggenda del jazz sudafricano

E’ morto Hugh Wilson - Addio al regista di Scuola di Polizia : addio a Hugh Wilson, il regista si è spento a 74 anni. Nato a Miami nel 1943 è venuto a mancare il 14 gennaio come ha riportato Deadline che segnala semplicemente come l’artista fosse malato. Celebre per aver diretto il primo episodio della fortunata serie di Scuola di Polizia (che ha già perso sia George Gaynes il mitico comandante Eric Lassard, che Charles Bubba Smith ossia Hightower) è morto a Chrlottesville in Virginia. ...