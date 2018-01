Abusata dal padre - preside : il tema non scelto a caso : Il dirigente scolastico: "La 14enne vivena una situazione di disagio, e l'insegnante di italiano ha ritenuto opportuno lasciare anche quella traccia".

“A ogni riga tremavo". Parla la prof che ha corretto il compito alla 14enne Abusata dal padre : "A ogni riga tremavo. ogni parola pesava come un macigno. E più andavo avanti nella lettura, più mi rendevo conto che la storia di quel tema era vera. Drammaticamente vera". Lo ha detto in un'intervista al Messaggero l'insegnante di Cassino il cui tema d'italiano è stata l'occasione, per una sua alunna 14enne, di denunciare mesi di violenze sessuali da parte del padre. La donna ha Parlato al quotidiano prima di sapere del ...

Leggono gli sms della figlia e scoprono le violenze : Abusata dal professore : Ha abusato di una studentessa di 15 anni nell'aula della scuola dove impartiva lezioni di ripetizione: un insegnante di 53 anni è stato arrestato dalla polizia a Roma dopo la denuncia dei genitori della minorenne che...

La ginnasta Usa Simone Biles : 'Anche io Abusata dal medico Nassar' - : La campionessa, quattro volte oro olimpico, ha ammesso con un post sui suoi profili social, di aver subito molestie dal responsabile sanitario della nazionale americana di ginnastica . "No, non è ...

Giada Fusaro/ Abusata a 12 anni dal maestro di karate - “ho incubi ogni notte - niente mi ridarà la serenità” : Giada Fusaro, Abusata a 12 anni dal suo maestro di karate: alla vigilia della decisione del giudice sul rinvio a giudizio a carico dell'uomo, la 21enne ricorda l'incubo vissuto.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 19:58:00 GMT)

Abusata dal padre a 5 anni - lo denuncia e lo fa condannare : “Ora voglio cambiare cognome” : Abusata dal padre a 5 anni, lo denuncia e lo fa condannare: “Ora voglio cambiare cognome” Il coraggio della piccola vittima che, dopo essersi confessata con un’amichetta a scuola, ha deciso di raccontare tutto alla mamma, facendo partire la denuncia e l’inchiesta.Continua a leggere Il coraggio della piccola vittima che, dopo essersi confessata con un’amichetta […] L'articolo Abusata dal padre a 5 anni, lo denuncia e lo fa ...

Padova - bambina di 9 anni Abusata dal marito musulmano di 35 in Veneto Video : Sembra assurdo ma è accaduto in Italia, una bambina di 9 anni è stata data in #Sposa a un uomo di 35 anni. E' successo in Veneto, a Padova, dove un uomo musulmano di 35 anni ha abusato di sua moglie di 9 anni causandole ferite e emorragie per le quali sono state necessarie cure mediche. E' stata aperta un'inchiesta. Sposa bambina a Padova E' una di quelle storie che di solito si vedono nei film o che si leggono nei rotocalchi della cronaca ...