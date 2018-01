Abigail Spencer da Grey’s Anatomy a Timeless 2 | la seconda stagione in arrivo su NBC dopo

: #AbigailSpencer da #GreysAnatomy a #Timeless 2, la seconda stagione in arrivo su NBC dopo la cancellazione… - OptiMagazine : #AbigailSpencer da #GreysAnatomy a #Timeless 2, la seconda stagione in arrivo su NBC dopo la cancellazione… - angela_pingu : @astrongerbeat Abigail Spencer é a d o r a b i l e e la storia fila benissimo, siamo riusciti a farla rinnovare per… -

(Di martedì 23 gennaio 2018)averla vista nei panni di Megan Hunt in Grey'storna in tv con2 su NBC. Ladella serie, inizialmente cancellata e poi resuscitata, debutterà in anteprima domenica 11 marzo.Creata da Eric Kripke e Shawn Ryan,è dedicata alle vicende del trio di viaggiatori nel tempo interpretato da, Matt Lanter e Malcolm Barrett: impegnati a fare avanti e indietro tra varie epoche per proteggere la storia ed evitare che venga alterata, la professoressa di storia Lucy Preston, il soldato Wyatt Logan e lo scienziato Rufus Carlin cercano di impedire a Garcia Flynn (Goran Višnjić) di cambiare il corso degli eventi americani attraverso la sua macchina del tempo, impiegata per vendicarsi di un'organizzazione segreta del governo che ha ucciso sua moglie e sua figlia.Questo fantasy drama era stato cancellato dalla NBC a ...