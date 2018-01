8 italiani su 10 soffrono di “dolori da ufficio” Mal di testa e mal di schiena i più

: "Dolori da ufficio": ne soffrono otto impiegati italiani su dieci (y) segui il Corriere Adriatico e resta... - CorriereAdriati : "Dolori da ufficio": ne soffrono otto impiegati italiani su dieci (y) segui il Corriere Adriatico e resta... - Antonella_Noire : RT @Lanuovaecologia: - radioserpe : RT @Lanuovaecologia: - a_abaperte : RT @Lanuovaecologia: - Daniela_Sciarra : RT @Lanuovaecologia: -

(Di martedì 23 gennaio 2018) Si è parlato spesso dell’importanza di una dieta alimentare sana e bilanciata, insieme ad una corretta e costante attività fisica come strumenti indispensabili per mantenere il benessere del corpo, ma spesso si tende a sottovalutare quanto importante possa essere prestare la dovuta attenzione anche al modo in cui tendiamo a stare seduti nell’arco della giornata. Quest’ultimo aspetto deve essere considerato, soprattutto, quando si è al lavoro. In Italia sono milioni le persone impegnate a svolgere lavori d’ufficio, che si tratti della pubblica amministrazione o di aziende private. E sono proprio i cosiddetti dolori da ufficio al centro di un convegno organizzato di recente, che pone l’attenzione sulle conseguenze provocate dal lavoro d’ufficio che, generalmente a causa di una cattiva postura, può provocare conseguenze sulla salute. Il modo in cui si ...