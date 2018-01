Xbox One | Microsoft punta ai giochi | ai servizi e all’integrazione con Windows 10

Differenze fra Xbox One - Xbox One S e Xbox One X : La console supporta la risoluzione 4K e l' HDR per il miglioramento dei colori anche per i film in streaming e per contenuti UHD distribuiti tramite Blu-ray. 5% sconto Xbox One X - Console 1TB EUR ...

Full Metal Furies : il nuovo gioco degli sviluppatori di Rogue Legacy è disponibile per Xbox One e PC : Full Metal Furies, il nuovo action-RPG co-op dello sviluppatore di Rogue Legacy, Cellar Door Games, è stato finalmente lanciato su Xbox One e PC, a diverso tempo dall'annuncio.Come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, Full Metal Furies è il primo gioco del team Cellar Door ad essere pubblicato da Rogue Legacy, titolo che ha visto la luce nel lontano 2013.Per chi non lo sapesse, il titolo è giocabile in co-op fino a quattro giocatori, anche se ...

Microsoft a lavoro su un Xbox Elite controller di seconda generazione : Il controller Elite per Xbox offre un’esperienza di gioco premium con diversi vantaggi per i videogiocatori che vogliono il massimo dal loro accessorio. Il portale Thurrott.com riferisce di aver sentito da una fonte non confermata che Microsoft sta lavorato attualmente su un controller Xbox Elite di seconda generazione e ritiene che queste informazioni siano piuttosto affidabili. Ma è grazie a un post su Baidu, il noto sito asiatico, ...

Red Faction : Guerrilla in arrivo per PS4 e Xbox One? : Se siete fan di Red Faction: Guerrilla, questa è la notizia che fa per voi. Infatti, sembra che il titolo, pubblicato nel lontano 2009 su PlayStation 3, Xbox 360 e in seguito su PC, possa fare il suo ritorno. Come segnala Gematsu, Red Faction: Guerrilla per PlayStation 4 e Xbox One è comparso nel catalogo di Gamestop in Svezia, Finlandia, Norvegia e Danimarca e, questo, ovviamente, farebbe pensare a una versione rimasterizzata per console di ...

Un'immagine rivelerebbe la nuova versione dell'Xbox Elite Controller : L'Xbox Elite Controller, il costoso e apprezzato pad di casa Microsoft per console e PC del quale vi abbiamo fornito la nostra recensione, potrebbe presto tornare in una nuova versione, stando alle ultime indiscrezione emerse in rete.Infatti, come riporta The Verge, è comparsa una nuova immagine che farebbe pensare a un imminente annuncio da parte di Microsoft relativo al nuovo Controller. Dall'immagine, visibile più in basso, possiamo notare la ...

Xbox One : Driver San Francisco - Far Cry 2 e Sniper Elite V2 arrivano nel catalogo dei titoli retrocompatibili : La retrocompatibilità di Xbox One è una delle feature che sta più a cuore in casa Microsoft, già Phil Spencer sottolineò l'importanza della funzionalità qualche tempo fa, dichiarando che grazie a essa molti giocatori più giovani potranno mettere mano a capolavori del passato che rischierebbero di andare persi.Ora è tempo di scoprire quali altri titoli andranno ad arricchire il catalogo di giochi retrocompatibili per Xbox One. Grazie al post di ...

Dark Souls Remastered avrà il cross-play tra Nintendo Switch - PC - PS4 e Xbox One? La risposta : L'annuncio di Dark Souls Remastered ha preso tutti alla sprovvista: certo, era già nelle indiscrezioni, ma vedere una versione del popolare gioco di from Software su Nintendo Switch ha fatto saltare tutti dalla sedia. Dall'annuncio, che non è stato altro che un brevissimo teaser con il titolo del gioco, i rumor hanno cominciato a diffondersi su internet, quello che più ha fatto sognare i videogiocatori è stato sicuramente il cross-play tra ...

Scribblenauts Showdown annunciato per PS4 - Xbox One e Switch : Warner Bros. Interactive Entertainment ha annunciato Scribblenauts Showdown, un nuovo videogioco della fantasiosa serie puzzle-azione che ne espande la creatività introducendo due nuove modalità party per 1-4 giocatori. Scribblenauts Showdown sarà disponibile dall'8 marzoper Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One."Scribblenauts Showdown diverte con la fantasia e l'umorismo tanto amati dai fan di Scribblenauts uniti a nuovi elementi social che ...

Forza Horizon 3 : un video mette a confronto le versioni Xbox One X e PC : Nella giornata di ieri, 15 gennaio, Forza Horizon 3 ha finalmente ricevuto l'aggiornamento per il supporto a Xbox One X, il titolo, quindi, approda sulla console "mid gen" di Microsoft e si ripropone ai giocatori in una veste tecnica migliorata.A poche ore dalla pubblicazione della patch, ecco che arriva puntualissima la video analisi ad opera di Digital Foundry, che mette a confronto Forza Horizon 3 su Xbox One X e PC (a dettaglio ...

Scaricare e installare Kodi su Xbox One : Il famosissimo media center Kodi è finalmente disponibile anche per Xbox One. Grazie a questa applicazione potrete trasformare la vostra console in un vero e proprio media center e godervi qualsiasi cosa in streaming. Anche gli add-on dovrebbero funzionare a dovere riuscendo così a sfruttare al meglio Kodi anche su Xbox One. Cos’è Kodi? Per chi non lo conoscesse, ricordiamo che Kodi è uno dei migliori programmi per media ...

Dark Souls Remastered : QLOC sarebbe responsabile dello sviluppo delle versioni PS4 - PC e Xbox One : Come saprete, poco tempo fa è arrivato il gradito annuncio di Dark Souls Remastered per PS4, PC, Xbox One e Nintendo Switch, a partire dal prossimo 24 maggio 2018 tutti i fan della famosa serie potranno tornare ad avventurarsi nell'oscura terra di Lordran nell'edizione che presenterà interessanti miglioramenti dal punto di vista tecnico.Oggi emergono ulteriori dettagli su questa edizione di Dark Souls grazie alla segnalazione di VG247.com. ...

Forza Horizon 3 : il supporto per Xbox One X è ora disponibile : Microsoft ha pubblicato oggi un trailer che annuncia l'arrivo dell'update per Forza Horizon 3 che aggiungerà il supporto per Xbox One X al titolo sviluppato da Playground Games. Vi avevamo già anticipato che il supporto sarebbe stato imminente, e in effetti questo è arrivato nel giro di neanche qualche giorno. Come riporta DualShockers l'update garantirà un 4K nativo e implementerà alcuni interventi su numerosi aspetti del gioco: saranno ...

GameStop - extravalutazione dell'usato per acquistare PS4 Pro e Xbox One X : GameStop ha recentemente presentato l'iniziativa extravalutazione, che fino al 24 gennaio garantisce un sostanzioso bonus all'acquisto delle nuove console Sony e Microsoft, PlayStation 4 Pro e Xbox One X.Come riporta la pagina dell'iniziativa sul sito ufficiale GameStop, per ricevere il bonus di 250€ per l'acquisto delle due console i clienti dovranno portare in negozio una PS4 Slim o una Xbox One S, entrambe corredate da due giochi ...