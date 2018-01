Whatsapp | la truffa del messaggio che non disattiva l’applicazione | ma si introduce

Whatsapp al centro di una nuova pesante truffa via SMS : WhatsApp non è soltanto un servizio molto popolare ma anche uno di quelli al centro di tentativi di truffa, come quello che viene diffuso con un SMS L'articolo WhatsApp al centro di una nuova pesante truffa via SMS è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Whatsapp - arriva la nuova truffa che prosciuga il credito : ecco come difendersi : WhatsApp è la piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, nel corso degli anni l'app si è guadagnata il primato tra tutte le altre applicazioni che svolgono funzioni simili. Negli ultimi mesi molte sono state le novità introdotte dall'azienda che hanno colpito gli utenti in maniera nettamente positiva ma ta tutti i vantaggi che l'app propone bisogna però prestare molta attenzione a tutte le svariate truffe che circolano ...

Ryanair vi regala due biglietti gratis : è la nuova truffa di Whatsapp : Tutti hanno il desiderio di fare un bel viaggio, ancora meglio se questo è già pagato. Con il messaggio che sta girando su Whatsapp, però, più che un bel viaggio in qualche località esotica, questa catena, potrebbe regalarvi parecchi problemi riguardanti i vostri dati. I 2 biglietti gratis: la truffa di Whatsapp È un messaggio già visto, sopratutto su Facebook, ma questa volta è più insidioso e potrebbe trarre in inganno qualche persona in più. ...

Whatsapp : ecco la nuova truffa che riguarda gli utenti Tim - Vodafone - Wind e Tre Video : #Whatsapp regna nel campo delle applicazioni di messaggistica. Nonostante ci siano stati in passato diversi problemi di funzionamento da parte dei server, gli utenti continuano a preferire l'app di Zuckerberg. I numeri dell'app sono da capogiro. Parliamo di oltre un miliardo di utenti attivi ogni mese e qualche decina di miliardi di download solo dal Play Store su Android. [Video] Sul sistema operativo iOS saranno altrettanti e ciò dimostra il ...

Whatsapp : attenzione alla nuova truffa in circolo da gennaio 2018 : WhatsApp da molti è definita la regina delle applicazioni. Il servizio di messaggistica è spesso al centro delle notizie dal mondo della tecnologia per aggiornamenti, modifiche e novità, decorse dal momento dell'acquisizione da parte del gruppo Facebook. Ad oggi si parla di iscritti pari a più di un miliardo di abitanti sulla terra, felici nell'utilizzare il servizio sia dai dispositivi Android che da IOS. Diverse le modalità di comunicare a ...

Whatsapp - un'ulteriore e pericolosissima truffa ai danni dei consumatori Video : #WhatsApp, come ben sappiamo, è una delle applicazioni di chat istantanea [Video] in assoluto più diffuse e celebri al mondo. Le ragioni che hanno determinato il successo di questo servizio sono tantissime. Non si può infatti dimenticare il fatto che WhatsApp sia stata la prima e più valida alternativa rispetto ai più classici, ma ormai obsoleti, SMS. Questo, prima di ogni altro dettaglio, ha consentito all'applicazione di diffondersi in modo ...

Replica ufficiale per il diffusissimo buono Decathlon da 200 euro su Whatsapp : tra truffa e bufala : Sempre più diffuso in queste ore il buono Decathlon da 200 euro, grazie ad una catena Whatsapp che non accenna ad arrestarsi. Il rischio di andare incontro ad una bufala, o peggio ancora una truffa a causa del link presente all'interno del testo è molto elevato, a conferma di quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri. Considerando la distribuzione su scala nazionale del messaggio, alimentato evidentemente da utenti meno esperti ...

Whatsapp : arriva la truffa che prosciuga il credito - utenti allerta : WhatsApp torna al centro del'attenzione per una nuova truffa che sta circolando nelle ultime ore sul web. L'app, oltre ad essere una delle più utilizzate al mondo, svolge molteplici funzioni che la rendono indispensabili per lo smartphone. Attraverso una sola applicazione infatti gli utenti possono chiamare, inviare messaggi, video-chiamare e tanto altro ancora, facendo dunque sì che una singola piattaforma prenda il posto delle altre funzioni ...

Ritorna il buono Decathlon da 250 euro via Whatsapp : bufala - truffa o virus? : C'aspettavamo qualcosa del genere e puntualmente Ritorna il buono Decathlon da 250 euro, divulgato a mezzo messaggio WhatsApp, e che ha iniziato a viaggiare, velocissimo, a partire dalla giornata di oggi 10 dicembre. Siamo nello stesso campo del buono spesa Lidl di cui vi avevamo parlato alla fine del mese scorso: cambiano gli interpreti inconsapevoli (in questo caso i brand, sfruttati per ingolosire l'utente ignaro, facendo leva sul senso di ...

Truffa Whatsapp - come difendersi dal messaggio che ruba soldi : 7 Dicembre 2017 - Con oltre un miliardo di utenti attivi ogni mese , WhatsApp è senza dubbio la piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Che si abbia uno smartphone, un tablet o un computer poco importa: nel giro di pochi secondi sarà possibile inviare messaggi, foto e note vocali ai nostri amici, ovunque si trovino. Una tale ...

Questionario buono Lidl 150 euro su Whatsapp : cosa fare se si è caduti nella truffa : Qualcuno su WhatsApp vi ha girato un Questionario per ottenere un buono Lidl da 150 euro? Siete al cospetto di una truffa ben orchestrata, ma pur sempre una truffa. Che si voglia chiamare così oppure semplice bufala fare voi, ma qui il raggiro è palese, ed anche l'intenzione del cyber-delinquente. L'obiettivo è quello di farvi compilare allegramente il Questionario composto da 4 domande, con la promessa di vincere automaticamente un buono Lidl ...

Truffa Black Friday o buono sconto di 500 euro su Amazon : nuovo messaggio Whatsapp : Il 24 novembre è caratterizzato indubbiamente da tantissime offerte, soprattutto per chi ama il mondo tech, ma allo stesso tempo diventa importantissimo prestare grande attenzione al pericolo Truffa Black Friday 2017, soprattutto su Amazon. Come sempre avviene in queste circostanze, infatti, non manca certo chi tenta di approfittare di eventi così seguiti per ritagliarsi un vantaggio personale. Ovviamente con notevoli rischi per la sicurezza del ...

App Whatsapp alternative - le 6 sospettate di truffa da non installare : Forse non sospettate dell'esistenza di app WhatsApp alternative, un tentativo di truffa come un altro, anche se non strettamente collegato al fenomeno dei virus, almeno nell'ambito di quelle che stiamo per segnalarvi. Vuoi per disattenzione o per poca dimestichezza col mezzo, alcuni utenti potrebbero finire con l'installare app WhatsApp alternative, alcune delle quali sviluppate con lo scopo di indurre al click sulle pubblicità, inserite ...

Whatsapp - un altro allarme truffa : Niente tregua per gli utenti di #WhatsApp, la famosissima applicazione di messaggistica più scaricata ed usata di tutti i tempi: sembra che in questi giorni stiano circolando delle #Fake News dal sapore tutto italiano. Infatti, una foto con tanto di messaggio del Ministero della Salute sta spopolando nelle conversazioni della applicazione. Una fake news su un prodotto Il pretesto per questa truffa riguarda il #pomodoro. Esatto: pomodori di ...