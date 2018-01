Volley femminile | Serie A1 2017-2018 – 16^ giornata | le migliori italiane | Egonu

Volley " I risultati di Pallavolo del Campionato di Serie B2 - C e D Femminile e C - D Maschile : ... Novarclean VOLLEY 24, Scuola Pallavolo Biellese U21 21, Casa della gomma San Paolo 16, Rabino sport Valchisone U21 13, Reba VOLLEY 11, Erresse Pavic 9, Bistrot 2mila8 Domodossola 8, Pallavolo Alba 5,...

Volley : A1 Femminile - Pesaro vince in rimonta - per la Pomì è notte fonda : LA CRONACA DEL MATCH- Nel primo set la MyCicero parte forte, Lise Van Hecke sigla il primo ace della gara e fa 3-0 ma Drews nell'azione successiva mette a terra il primo pallone per la Pomì: 1-3. ...

Volley : A2 Femminile - ancora un cambio in vetta - ora comanda la Battistelli : I TABELLINI- LPM BAM MONDOVI' - SAVALLESE MILLENIUM BRESCIA 3-1 (27-29 29-27 25-14 25-19) LPM BAM MONDOVI': Biganzoli 11, Tonello 10, Demichelis 5, Rivero 23, Rebora 8, Bici 21, Agostino (L), Rolando, ...

Volley : A2 Femminile - Battistelli batte Chieri e vola al comando : I RISULTATI- Lpm Bam Mondovi'-Savallese Millenium Brescia 3-1 (27-29, 29-27, 25-14, 25-19) Battistelli S.G. Marignano-Fenera Chieri 3-1 (25-17, 25-23, 21-25, 25-17) Club Italia Crai-Golem Olbia 3-0 (...

Volley : A1 Femminile - vincono le grandi - classifica immutata : I TABELLINI- IMOCO Volley CONEGLIANO - FOPPAPEDRETTI BERGAMO 3-1 (25-22 24-26 25-13 25-15) IMOCO Volley CONEGLIANO: Wolosz 2, Bricio 15, Melandri 14, Fabris 7, Hill 19, Danesi 4, De Gennaro (L), ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – 16^ giornata : Conegliano conferma il +5 su Novara - Busto-Scandicci botta e risposta : Conegliano prosegue la prova fuga in testa al campionato e conserva i cinque punti di vantaggio su Novara. Questa è la notizia principale al termine della 16^ giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le Pantere hanno sconfitto Bergamo per 3-1: dopo due set in totale equilibrio, le venete si sono scatenate di fronte al pubblico e hanno concesso pochissimo alle orobiche, in piena lotta per non retrocedere. Prestazione importante da parte dei ...

Volley B2 femminile. Texcard Mondial Carpi-Caf Acli Stella Rimini 3-1 : CRONACA E COMMENTO Trasferta amara per la Stella sconfitta a Carpi per 3-1. Partita a tratti spettacolare, sempre in perfetto equilibrio. Entrambe le formazioni hanno potuto contare sull'efficacia ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – Pesaro batte Casalmaggiore e agguanta il quinto posto. Lombarde in crisi nera : Pesaro ha sconfitto Casalmaggiore per 3-1 (19-25; 25-23; 25-16; 25-21) nell’anticipo della 16esima giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le marchigiane affiancano così Monza al quinto posto in classifica e mandano sempre più in crisi le ragazze in rosa, in lotta per non retrocedere. Le padrone di casa, dopo aver perso il primo set, hanno vinto la battaglia nel secondo parziale e poi hanno dominato l’incontro. A fare la ...

Volley : A2 Femminile - il Club Italia non si ferma più - battuta anche Olbia : IL TABELLINO- Club Italia CRAI - GOLEM Olbia 3-0 (25-23 25-20 25-17) Club Italia CRAI: Morello 1, Mangani 6, Fahr 12, Nwakalor 16, Pietrini 13, Lubian 12, De Bortoli (L), Bulovic, Tonello (L). Non ...

Volley : A2 Femminile - le prime quattro a confronto : ROMA- Non c'è nulla di scontato nella Samsung Galaxy Volley Cup di Serie A2 Femminile. Il turno infrasettimanale ha cambiato nuovamente le carte in tavola e ha proiettato al vertice della classifica ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – 16^ giornata : Conegliano per continuare la fuga - Novara deve rialzarsi : Nel weekend si giocherà la 16^ giornata della Serie A1 di Volley femminile, si torna subito in campo dopo il turno infrasettimanale. Conegliano ha preso il largo e ha cinque punti di vantaggio sulle più immediate inseguitrici. Le Pantere possono alimentare ulteriormente il proprio vantaggio ma dovranno stare molto attente contro Bergamo che sembra essere in grande forma e che sta lottando per la salvezza. Le venete dovrebbero avere una marcia in ...

Volley - proposto un campionato per transessuali! Tifanny domina in Brasile - vicina alla Nazionale femminile? : Tifanny Pereira de Abreu sta disputando un grandissimo campionato in Brasile con la casacca del Bauru. Stiamo parlando della giocatrice trans che lo scorso anno militò anche in Italia con Palmi (in Serie A2). Anche in Patria, come era successo da noi qualche mese fa, è impazzata la polemica: la forza di questa ragazza, nata uomo, sta falsando i risultati? Secondo alcuni tecnici è così: in testa Sergio Negrao, allenatore del Brasile, che ha ...

Volley - Serie A2 femminile : il Club Italia CRAI pronto a continuare a stupire : L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Pallavolo. L'ingresso al pubblico sarà libero e gratuito. Dopo il rientro da Marsala, avvenuto nella ...