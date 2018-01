: [Fonte: europacalcio_it] Vecino riacciuffa la Roma: a San Siro finisce 1-1 - blogstreetnews : [Fonte: europacalcio_it] Vecino riacciuffa la Roma: a San Siro finisce 1-1 - FcInter1908it : L'Inter riacciuffa la Roma: Vecino risponde a El Shaarawy, è bagarre Champions con le due romane ????… -

Leggi la notizia su europacalcio

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Cronaca A Sandue squadre in cerca di riscatto, due squadre che dopo fantastici mesi autunnali hanno perso parecchio terreno in campionato attraverso risultati particolarmente negativi. Per ...