Valanga hotel Rigopiano | i familiari delle vittime incontrano il presidente Mattarella

Valanga di Rigopiano : un anno fa il disastro all'hotel abruzzese - 29 le vittime : Un anno dal terribile disastro di Rigopiano. La Valanga provocò 29 vittime. Giornata di commemorazione in Abruzzo. Il 18 gennaio 2017, un anno fa, si consumò un terribile disastro sull'Appennino...

Valanga hotel Rigopiano : ritardi nei soccorsi e caos telefonate - segnalati altri 2 funzionari : In riferimento a quanto accaduto quasi un anno fa presso l’hotel Rigopiano, travolto da una Valanga, i ritardi nei soccorsi e la gestione delle telefonate nelle sale operative hanno portato i carabinieri Forestali a segnalare alla Procura di Pescara due dirigenti pubblici: il responsabile della sala operativa del 118 di Pescara Vincenzino Lupi e della funzionaria della Prefettura Daniela Acquaviva. I due funzionari sono stati segnalati per ...

Valanga hotel Rigopiano - ex sindaco : dal 2005 mai ricevuta l’allerta slavine - i gestori dell’albergo “hanno dimostrato di non sapere gestire la neve” : “La commissione valanghe del Comune di Farindola (Pescara) non si è più riunita dal 2005 perché non ci sono state più segnalazioni di allerta da parte della Forestale e della Prefettura, come invece era avvenuto in passato, quando la commissione era stata regolarmente riunita e da me personalmente istituita“: lo ha dichiarato Antonio De Vico, sindaco di Farindola dal 2009 al 2014, al termine dell’interrogatorio presso la ...

Rigopiano : perizia della Procura : l'Hotel andava evacuato' La Valanga l'avrebbe comunque distrutto : Pescara - Per salvare le vite umane era necessario evacuare l'hotel due giorni prima della tragedia. Lo scrivono i periti della Procura di Pescara: ''Tale evacuazione avrebbe dovuto avvenire già dal primo pomeriggio del 16 quando sia i bollettini meteorologici e il relativo avviso di condizioni meteorologiche avverse sia il bollettino valanghe emesso dal Servizio Meteomont avevano confermato lo scenario di precipitazioni ...

Tragedia Rigopiano - ecco cosa ha provocato la Valanga : l’hotel “andava evacuato” - la nevicata era “intensa ma prevedibile” : Nella relazione dei periti della procura di Pescara si legge che per salvare vite umane era necessario evacuare l’hotel Rigopiano due giorni prima della Tragedia: ”Tale evacuazione avrebbe dovuto avvenire gia’ dal primo pomeriggio del 16 quando sia i bollettini meteorologici e il relativo avviso di condizioni meteorologiche avverse sia il bollettino valanghe emesso dal Servizio Meteomont avevano confermato lo scenario di ...

Rigopiano - periti : hotel su zona Valanga : 14.45 "Il bacino valanghivo al termine del quale si trovava l'hotel Rigopiano dimostra di avere tutte le caratteristiche per poter essere catalogato come un sito valanghivo, soggetto a fenomeni di magnitudo anche elevata, con tempi di ritorno variabili da 36 a 72 anni". Lo sostiene la relazione dei periti della procura di Pescara. I tecnici sottolineano "un'assoluta negligenza dei soggetti preposti nel non aver considerato l'area come ...