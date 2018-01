Usciamo da Hollywood | ci sono norme che aiutano le donne che denunciano molestie

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Continuano le prese di posizione sulla denunce die ricatti sessuali subiti nel mondo dello spettacolo: ae non solo, anche in Europa, anche nel nostro paese.La discussione si è concentrata ed è proseguita sul senso e la genuinità di denunce disubite e rivelate a distanza di molti anni. Per sintetizzare ciò che penso sul merito è che sto dalla parte di chi denuncia, subito o dopo.È veramente sorprendente però che al contrario sia stata completamente oscurata una novità dell'ultima legge di bilancio, contenuta nel comma 218, che aiuta l'immediata denuncia dellesubite sul posto di lavoro grazie all'annullamento dei comportamenti ritorsivi possibili nei confronti di chi ha denunciato. Sia che si tratti di licenziamento, trasferimento o demansionamento.Ci concentriamo giustamente su ciò che ...